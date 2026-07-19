La tranquilidad del occidente de Bogotá se vio alterada este fin de semana cuando un procedimiento policial derivó en una persecución y un enfrentamiento armado en las inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre. Lo que comenzó como una labor rutinaria de registro y control terminó revelando una peligrosa modalidad delictiva: un grupo de hombres se hacía pasar por integrantes de la SIJIN para intimidar a los ocupantes de vehículos particulares.

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La intervención de las autoridades se originó gracias al llamado de la comunidad, quienes alertaron sobre la presencia de cuatro sujetos armados que amenazaban a los ciudadanos en plena vía pública. Al arribar al sitio, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá identificaron a los sospechosos, quienes se movilizaban en dos motocicletas y utilizaban gorras con distintivos oficiales de la Policía Nacional para engañar a sus víctimas y facilitar la comisión de delitos.

Al verse descubiertos por la presencia policial, los individuos emprendieron la huida, dando inicio a una persecución que escaló rápidamente a un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los uniformados. El desenlace de la persecución ocurrió cuando una de las motocicletas en las que escapaban los sujetos colisionó contra un vehículo, situación que permitió a la Policía capturar a uno de los implicados, mientras que sus tres cómplices lograron escapar de la escena y son ahora el objetivo de una intensa búsqueda.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un revólver calibre 22 con munición. Además, se confirmó que la motocicleta utilizada por el capturado contaba con un reporte vigente por hurto, lo que refuerza las investigaciones sobre las actividades delictivas de este grupo. El detenido, quien registra antecedentes judiciales por hurto y otros delitos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por cargos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

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Mientras la Policía Metropolitana avanza en las labores investigativas para identificar y capturar a los otros tres integrantes de este grupo criminal, las autoridades han reiterado un llamado urgente a la ciudadanía: ante cualquier presencia sospechosa o personas que se identifiquen como agentes de inteligencia, se debe verificar la situación y denunciar de inmediato a través de la línea de emergencias 123.