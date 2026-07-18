La comunidad se encuentra en alerta y solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Humberto Luis Aguilar Miguel, un hombre de 63 años quien desapareció en Bogotá desde hace algunas horas. Sus familiares han iniciado una intensa búsqueda y han hecho un llamado angustioso a través de redes sociales y canales locales para lograr su pronta ubicación.

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Humberto Luis, quien es un integrante activo de la comunidad, presenta una condición de discapacidad, lo que genera una preocupación adicional en su familia ante la posibilidad de que se encuentre desorientado o requiera asistencia. La última vez que fue visto, se encontraba vistiendo una gorra blanca, una camiseta tipo polo blanca, jean azul y tenis blancos en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

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La familia ha señalado que, debido a su condición, el apoyo de los vecinos y transeúntes es fundamental en este momento. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, sobre su paradero podría ser crucial para regresarlo a casa con sus seres queridos.

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¿Cómo ayudar? Si usted tiene información que permita localizar al señor Aguilar Miguel, se le solicita contactar de manera inmediata a los siguientes números telefónicos, los cuales están habilitados para recibir cualquier pista sobre su ubicación:

Teléfonos de contacto: 311 812 9843 o 300 868 6101.

La familia agradece profundamente a quienes repliquen esta información en sus estados, grupos de WhatsApp y redes sociales, con el fin de ampliar el radio de búsqueda y permitir que Humberto Luis regrese a salvo con los suyos.

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