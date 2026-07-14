La búsqueda de Mónica Núñez Marín, una antioqueña de 38 años que había sido reportada como desaparecida en México, terminó de la peor manera. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que la colombiana falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Hidalgo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

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La mujer había viajado a México hace poco más de un año con la intención de establecerse en ese país en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Su desaparición, ocurrida el pasado 5 de julio, causó preocupación entre sus familiares, quienes durante varios días impulsaron una intensa búsqueda con apoyo de las autoridades de ambos países.

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Según relataron sus familiares, Mónica pasó parte de la noche del 4 de julio y la madrugada del 5 de julio en la vivienda de una amiga, ubicada en el sector de Cerro del Judío, en Ciudad de México.

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Posteriormente salió del lugar tras solicitar un vehículo mediante una plataforma de transporte. Horas después sostuvo una videollamada con un familiar residente en España, quien, de acuerdo con la versión entregada por la familia, la vio acompañada por al menos tres hombres dentro de un automóvil.

Esa comunicación se produjo hacia las 4:00 de la madrugada. Después, la mujer habría publicado un estado en sus redes sociales en el que pedía que, si algo le ocurría, cuidaran de su hija. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Tras conocer la desaparición, los allegados de Mónica, con el respaldo de la amiga que reside en México, adelantaron gestiones ante las autoridades mexicanas para iniciar su búsqueda. Como parte de esos esfuerzos, lograron que se emitiera una circular amarilla de Interpol, con el propósito de fortalecer las labores de localización.

La incertidumbre terminó cuando las autoridades confirmaron que la colombiana perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 83, en jurisdicción del municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con el reporte oficial, Mónica viajaba junto a otras tres personas en un vehículo Nissan Tsuru cuando, presuntamente, el conductor perdió el control del automóvil y se produjo una fuerte colisión.

Como consecuencia del siniestro, fallecieron la colombiana y otro de los ocupantes. Las otras dos personas resultaron gravemente heridas y permanecen bajo atención médica en el Hospital General de Jilotepec.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y reconstruir lo sucedido durante la madrugada del 5 de julio.

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Tras confirmarse el fallecimiento, los familiares iniciaron una campaña para reunir los recursos necesarios que permitan trasladar el cuerpo de Mónica a Colombia.

Según indicaron, el proceso de repatriación tendría un costo cercano a 30 millones de pesos, por lo que habilitaron distintos canales de donación para quienes deseen apoyar a la familia en este difícil momento.

Mientras tanto, las autoridades de México y Colombia continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la antioqueña.

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