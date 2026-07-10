La desaparición de Andrés Camilo Cotrina, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, mantiene en vilo a su familia desde el pasado 6 de julio. Uno de los detalles que más ha llamado la atención del caso es la conversación que sostuvo la madre del joven con la mujer con la que él aseguró estar horas antes de perder todo contacto.

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Según conoció El Tiempo, el mismo día de la desaparición la mamá de Andrés le escribió para preguntarle dónde se encontraba. El joven respondió que estaba bien, que se encontraba con una amiga y que pasaría la noche con ella, mensaje que llevó a la familia a pensar que no existía un riesgo inmediato.

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Sin embargo, al día siguiente la situación dio un giro inesperado. La madre volvió a comunicarse con su hijo y él le respondió que ya iba de regreso a la casa y que llegaría en poco tiempo. Esa fue una de las últimas conversaciones que sostuvo con su familia, pues después dejó de responder llamadas y mensajes. Su última conexión en WhatsApp quedó registrada a las 10:46 de la mañana.

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“Solo se sabe que él le aseguró a mi mamá que estaba bien, que estaba seguro, en una zona segura, con gente que conocíamos, que no nos preocupáramos”, dijo Luis Cotrina, hermano del joven.

Ante la incertidumbre, los familiares decidieron contactar a la mujer con la que Andrés dijo que estaba. De acuerdo con el relato entregado por su hermano, la joven es una amiga de la universidad a quien conocen desde hace varios años.

No obstante, ella les aseguró que no sabía nada del estudiante y que no lo había visto, contradiciendo la versión que él le había dado a su madre. “Nosotros contactamos a la amiga y ella nos dijo que no sabía nada de Andrés y que no lo había visto“, fue la respuesta de la mujer que aumentó la preocupación de la familia.

Cualquier información sobre el paradero de Andrés Camilo puede reportarla en este número: 305 768 4645.

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