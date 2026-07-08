La desaparición de Andrés Camilo Cotrina Vidal, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura, mantiene en alerta a su familia, que pidió intensificar las labores de búsqueda en Bogotá. El joven, de 27 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado 6 de julio, luego de salir de su vivienda en el barrio San Cipriano, en la localidad de Suba.

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Los familiares señalaron que la última comunicación con Andrés Camilo ocurrió a través de su madre. Diana Carolina Cotrina, hermana del estudiante, contó a Noticias Caracol que él alcanzó a responder un mensaje antes de perder todo contacto. “Andrés le respondió a su mamá que se encontraba bien, que había llegado a un lugar y que continuaba compartiendo con una amiga”. Desde ese momento, su celular permanece apagado y no se conoce su paradero.

Dónde buscan a Andrés Camilo Cotrina Vidal en Bogotá

La preocupación de sus seres queridos aumentó porque el joven presenta una parálisis cerebral leve desde su nacimiento, condición que le ocasionó un leve retraso en el habla. Por esa razón, consideran clave que las autoridades refuercen los mecanismos de búsqueda para dar con su ubicación lo antes posible.

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La familia también hizo un llamado a quienes hayan estado con Andrés Camilo en los últimos días o tengan cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo. En declaraciones recogidas por Blu Radio, su hermana expresó la incertidumbre que atraviesan: “Es totalmente angustiante no saber si está bien, con quién está o qué pudo haber ocurrido”, al tiempo que pidió que cualquier dato sea entregado de inmediato a las autoridades.

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