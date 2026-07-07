Miles de usuarios en Bogotá y Cundinamarca podrían perderse parte de los partidos de los octavos de final del Mundial 2026 debido a los cortes de energía programados para este martes 7 de julio. La empresa Enel Colombia anunció interrupciones temporales del servicio por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, varios de ellos durante el horario del esperado encuentro entre la Selección Colombia y Suiza.

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De acuerdo con la compañía, las suspensiones del servicio hacen parte de labores técnicas previamente programadas y no afectarán la totalidad de los barrios, sino sectores específicos de cada uno.

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Los cortes coincidirán con los partidos del Mundial

La programación de Enel establece que los trabajos se desarrollarán durante la jornada en diferentes localidades de Bogotá y en municipios de Cundinamarca, coincidiendo con los dos compromisos del Mundial previstos para este martes: Argentina frente a Egipto, a las 11:00 de la mañana, y Colombia contra Suiza, a partir de las 3:00 de la tarde.

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En algunos sectores, los habitantes no podrán ver ninguno de los encuentros completos, mientras que en otros la interrupción afectará únicamente parte de la transmisión.

Barrios donde habrá cortes durante Colombia vs. Suiza

Según la programación publicada por Enel Colombia, los sectores que tendrán suspensión del servicio mientras se disputa el compromiso de la Selección Colombia son:

Chicó Norte, en Chapinero.

Provivienda Occidental, en Kennedy.

Pensilvania, en Puente Aranda.

San Bernardino, en Santa Fe.

Campín Occidental, en Teusaquillo.

Santa Bárbara Oriental, en Usaquén.

Marichuela, San Juan Bautista y Santa Librada, en Usme.

Sector Chuntame, en Cajicá.

Veredas Vuelta Grande y Resguardo Indígena, en Cota.

En el caso de Quiroga Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el corte finalizará al mediodía, por lo que únicamente afectará la transmisión del partido entre Argentina y Egipto.

Por su parte, en Provivienda Occidental el servicio está programado para restablecerse hacia las 4:30 de la tarde, por lo que los residentes solo podrían ver los últimos minutos del segundo tiempo del partido entre Colombia y Suiza.

Vecinos pidieron aplazar uno de los cortes

Uno de los sectores donde la programación ha generado mayor inconformidad es el barrio Nicolás de Federman, en la localidad de Teusaquillo.

Allí está previsto un corte entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, situación que llevó a varios residentes a solicitar a Enel Colombia el aplazamiento de los trabajos para no quedarse sin servicio durante el compromiso de la Selección Colombia.

La petición fue realizada a través de la red social X. En respuesta, la empresa señaló que el caso sería evaluado por el equipo técnico, aunque aclaró que cualquier modificación dependerá de criterios operativos.

Además, Enel indicó que “durante el partido no habrá maniobras de mantenimiento” y explicó que algunos trabajos sectorizados concluirán antes del mediodía para reducir las afectaciones sobre la transmisión de los encuentros.

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Horarios de los cortes programados

Estos son los horarios anunciados por Enel Colombia para este martes:

Chicó Norte (Chapinero): 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Provivienda Occidental (Kennedy): 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Pensilvania (Puente Aranda): 8:15 a. m. a 5:00 p. m.

Quiroga Sur (Rafael Uribe Uribe): 7:00 a. m. a 12:00 m.

San Bernardino (Santa Fe): 7:45 a. m. a 5:00 p. m.

Campín Occidental y Nicolás de Federman (Teusaquillo): 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Santa Bárbara Oriental (Usaquén): 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Marichuela, San Juan Bautista y Santa Librada (Usme): 8:15 a. m. a 5:00 p. m.

Sector Chuntame (Cajicá): 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Veredas Vuelta Grande y Resguardo Indígena (Cota): 4:00 a. m. a 5:00 p. m.

Enel Colombia recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante las labores de mantenimiento y recordó que la programación puede consultarse a través de sus canales oficiales.

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