La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 ha desatado la ilusión entre millones de aficionados, que esperan celebrar este martes 7 de julio una victoria frente a Suiza para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que podría medirse con Argentina. Sin embargo, mientras crece la expectativa por el compromiso, en un barrio de Bogotá la emoción se transformó en preocupación por un anuncio relacionado con el servicio de energía.

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Los habitantes del barrio Nicolás de Federman, al lado del estadio El Campín, manifestaron su inconformidad luego de que Enel Colombia confirmara un corte programado de energía entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes, horario en el que se disputará el partido de la ‘Tricolor’. La suspensión del servicio impediría que muchos residentes puedan seguir el encuentro desde sus viviendas.

(Vea también: Historial entre Colombia y Suiza: así llegan al duelo de octavos del Mundial 2026)

De acuerdo con la empresa, la interrupción hace parte de los mantenimientos preventivos que realiza periódicamente en la infraestructura eléctrica de la capital, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de la red. No obstante, la coincidencia con uno de los partidos más importantes de Colombia en la Copa del Mundo generó molestia entre los vecinos del sector.

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Uno de los residentes decidió hacer pública su inconformidad a través de la red social X, donde le pidió a Enel reconsiderar la programación de los trabajos. “¿Es posible que reagenden el mantenimiento de las redes eléctricas en Nicolás de Federman? Nos van a dejar sin luz en pleno partido Colombia-Suiza”, escribió el ciudadano, mensaje que rápidamente llamó la atención de otros usuarios.

Señores @EnelColombia Es posible que reagenden el mantenimiento de las redes eléctricas en Nicolás de Federman. Nos van a dejar sin luz en pleno partido Colombia-Suiza. Ayuda!! pic.twitter.com/FuhVxPvS4H — Felipe Jiménez Ángel (@felipeangell) July 4, 2026

La compañía respondió que la solicitud será revisada por el equipo encargado, aunque aclaró que una eventual reprogramación dependerá de factores técnicos y operativos. Por ahora no existe confirmación de que el mantenimiento vaya a aplazarse, por lo que los habitantes del barrio permanecen a la espera de una decisión mientras buscan alternativas para no perderse el decisivo encuentro de la Selección Colombia.

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