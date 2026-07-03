La clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 no solo tuvo un enorme valor deportivo para la Selección Colombia, que logró el objetivo tras vencer 1-0 a Ghana con un gol de Jhon Arias.

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También representa un importante ingreso económico para la Federación Colombiana de Fútbol gracias al sistema de premios establecido por la FIFA para el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con la distribución económica anunciada para esta Copa del Mundo, las selecciones que alcanzan los octavos de final reciben 11 millones de dólares en premios por rendimiento. A esa cifra se suma un aporte de 1,5 millones de dólares destinado a la preparación de cada selección participante, por lo que el monto total asciende a 12,5 millones de dólares, lo que equivale a más de 41.000.000 millones de pesos colombianos.

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La Fifa destinó una bolsa récord para el Mundial de 2026, con el objetivo de aumentar los incentivos económicos para las 48 selecciones participantes. El campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones y el tercer lugar 29 millones.

¿Cuánto gana la Selección Colombia si pasa cuartos de final?

Si Colombia logra superar los octavos de final y avanzar a los cuartos, el premio económico aumentará a 19 millones de dólares y el bono de 2.5, cifra que corresponde a las selecciones que terminan entre las ocho mejores del campeonato. Cada ronda superada representa un incremento en los ingresos que recibe la federación nacional, recursos que posteriormente son administrados de acuerdo con los reglamentos internos de cada asociación.

Es importante recordar que el dinero entregado por la FIFA no se gira directamente a los jugadores, sino a la Federación Colombiana de Fútbol, entidad encargada de distribuir los recursos y cumplir los acuerdos de premios pactados con el cuerpo técnico y la plantilla antes del inicio del torneo.

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