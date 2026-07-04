La Selección Colombia logró avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, manteniéndose en competencia tras superar la fase previa del torneo y ubicándose entre las 16 mejores selecciones del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuánta plata recibe Colombia por clasificar a octavos del Mundial 2026; premio es jugoso)

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta ahora una de las etapas más exigentes del campeonato, donde cada partido es de eliminación directa y cualquier detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera.

Por su parte, Argentina también clasificó en la última jornada de dieciseisavos luego de derrotar a Cabo Verde en tiempo extra y mantiene su condición de candidata al título, lo que eleva el nivel competitivo de esta fase del torneo.

Lee También

Con ambas selecciones aún en competencia, los octavos de final se perfilan como una ronda clave en la que se empiezan a definir los verdaderos aspirantes a llevar la Copa del Mundo.

Cruces de octavos de final del Mundial 2026 (fechas y horarios)

La fase de octavos de final se disputará entre el 4 y el 7 de julio de 2026, con partidos en distintas sedes de Norteamérica.

Fecha Partido Sede Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos Estadio de Houston Sábado 4 de julio Paraguay vs. Francia Estadio de Filadelfia Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega Estadio de Nueva York / Nueva Jersey Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra Estadio Ciudad de México Lunes 6 de julio Portugal vs. España Estadio de Dallas Lunes 6 de julio Estados Unidos vs. Bélgica Estadio de Seattle Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto Estadio de Atlanta Martes 7 de julio Suiza vs. Colombia BC Place (Vancouver)

Estos encuentros marcan el inicio de la fase más decisiva del torneo, donde los equipos ya no tienen margen de error y cada partido define el futuro inmediato en la competencia.

Con este panorama, Colombia y Argentina podrían enfrentarse si triunfan en sus respectivas llaves y se verían las caras en los cuartos de final, en un Mundial que entra en su etapa más intensa.

¡Así quedó el fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras la clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final! 🪐⚽ 📺 Estamos en vivo con #PlanetaFútbol, por Win. pic.twitter.com/DCe50F3TSI — Win Sports (@WinSportsTV) July 4, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z