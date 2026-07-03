La Selección Colombia dio un paso clave en el Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final, resultado que le permitió instalarse en los octavos del torneo y mantener intacto el sueño de avanzar a las fases definitivas.

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(Vea también: A Luis Díaz le volvieron a anular gol con Selección Colombia; era el segundo ante Ghana)

El compromiso, disputado en territorio estadounidense, se resolvió gracias a un gol de Jhon Arias en el primer tiempo, en una acción colectiva que terminó marcando la diferencia entre ambos equipos.

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El extremo colombiano apareció dentro del área para definir con precisión un centro de Luis Suárez y poner en ventaja al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que desde ese momento supo administrar el resultado.

El tanto llegó en los primeros minutos del encuentro, lo que le permitió a Colombia manejar el ritmo del partido con mayor tranquilidad. De hecho, el conjunto ‘cafetero’ mostró orden defensivo y disciplina táctica, dos aspectos que fueron fundamentales para sostener la ventaja ante un rival que intentó reaccionar, pero sin claridad en el último tercio de la cancha.

Acá, el gol de Colombia:

¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana. ⚽ #ESPNMundial

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Durante el desarrollo del juego, Ghana buscó el empate con insistencia, especialmente en la segunda mitad, pero se encontró con una defensa colombiana bien posicionada que logró neutralizar los intentos ofensivos. Además, el equipo africano tuvo dificultades para generar opciones claras de gol, lo que terminó inclinando el partido a favor de Colombia.

El compromiso también estuvo marcado por la intensidad física y las constantes disputas en la mitad del campo, un aspecto característico de este tipo de instancias en torneos de eliminación directa. A pesar de ello, Colombia mantuvo la concentración y evitó errores que pudieran comprometer el resultado.

Con esta victoria, la Selección Colombia consigue su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que deberá enfrentarse a Suiza, que viene de superar a Argelia en esta fase del torneo. Este nuevo reto pondrá a prueba el nivel del equipo colombiano frente a un rival europeo que también ha mostrado solidez en la competencia.

Cabe recordar que Colombia llegó a esta fase tras una destacada actuación en la fase de grupos, en la que logró avanzar con buenos resultados que le permitieron consolidar una base sólida para afrontar los cruces directos.

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Ahora, con la confianza en alto y un funcionamiento colectivo que ha ido en crecimiento, el combinado nacional buscará seguir avanzando en el campeonato. El duelo ante Suiza será determinante para medir hasta dónde puede llegar este equipo en el Mundial.

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