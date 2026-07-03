La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, cumplió con los pronósticos pero sufrió más de lo esperado para eliminar a la sorprendente Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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El encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, terminó con victoria albiceleste por 3-2 en tiempo extra, en un duelo que quedará marcado por la resistencia del equipo africano en su primera participación en fase eliminatoria de un Mundial.

El partido comenzó con Argentina dominando la posesión y generando peligro, fiel a su condición de favorita. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29 del primer tiempo, asistido por Lisandro Martínez. Con este tanto, el capitán argentino alcanzó su gol número 20 en Copas del Mundo y el séptimo en la presente edición del torneo, consolidando su rol protagónico en la búsqueda del bicampeonato.

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Acá, el gol de Messi:

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE! ⚽ #ESPNMundial

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Sin embargo, Cabo Verde, que accedió a los dieciseisavos como una de las revelaciones del torneo tras superar un grupo complicado, demostró carácter y ambición. En el segundo tiempo, Deroy Duarte concretó una jugada colectiva para igualar el marcador 1-1, desatando la euforia entre los seguidores de los africanos. El empate forzó la prórroga, donde el encuentro se mantuvo vibrante y de alto voltaje.

En el tiempo extra, Lisandro Martínez volvió a aparecer para poner nuevamente en ventaja a Argentina. Cabo Verde, lejos de rendirse, respondió con otro tanto que dejó el marcador 2-2 momentáneamente.

Acá, el 2-2:

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Finalmente, la jerarquía y profundidad de banco de la Albiceleste inclinaron la balanza, sellando el 3-2 definitivo. El arquero Vozinha, con múltiples intervenciones destacadas, fue una de las figuras del equipo africano en su debut en esta instancia.

Acá, el gol del triunfo:

¡GOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! De cabeza, Cuti Romero puso el 3-2 contra Cabo Verde a minutos del final del tiempo extra. pic.twitter.com/Ta0JjNu92z — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Con este resultado, Argentina avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene su invicto en la competencia y suma experiencia valiosa en partidos de alta exigencia, aunque Scaloni había expresado previamente el respeto por Cabo Verde, destacando que no estaban allí por casualidad.

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