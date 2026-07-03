El Mundial 2026 no solo está moviendo millones por cuenta de los partidos, el turismo y la hotelería. También está impulsando un fenómeno que ocurre lejos de las canchas: el auge de las aplicaciones de citas y un nuevo gasto que muchos aficionados están dispuestos a asumir para conocer personas durante el torneo.

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Así lo reveló una encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos, según la cual el 84 % de los usuarios considera que este tipo de aplicaciones facilita conocer personas en eventos masivos como la Copa del Mundo. Además, el 57 % cree que estas plataformas son determinantes para concretar encuentros durante la competencia, mientras que otro 27 % considera que aumentan las posibilidades dependiendo del contexto.

Colombianos también juegan el Mundial en las ‘apps’ de citas

Pero encontrar un ‘match’ durante el Mundial también implica un gasto adicional. Según un análisis de la compañía, una cita en alguna de las ciudades sede puede costar entre 180 y 450 dólares, es decir, entre unos 730.000 pesos y 1,8 millones de pesos colombianos. Ese valor contempla transporte por aplicación, restaurantes, bares, entretenimiento y las suscripciones premium que ofrecen las plataformas digitales.

Además, entre los colombianos consultados, el 75 % considera que una eventual clasificación de la Selección Colombia a la final aumentaría las probabilidades de vivir una aventura durante el Mundial.

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El estudio también muestra que la tecnología se convirtió en una aliada para quienes viajan al torneo. El 39 % de los encuestados aseguró que estaría dispuesto a pagar funciones premium para destacar su perfil, ampliar el alcance de sus búsquedas o aprovechar herramientas avanzadas de geolocalización mientras disfruta de los partidos.

Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de Gleeden LatAm, explicó que los grandes eventos deportivos han cambiado la forma en que las personas interactúan. “El Mundial también se está jugando desde el celular. Hoy las aplicaciones permiten conectar con personas que están en el mismo estadio, compartiendo un fan fest o alojadas en el mismo hotel. La tecnología ha cambiado la manera en que las personas socializan cuando viajan y los grandes eventos internacionales potencian ese comportamiento”, afirmó.

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