El uso de aplicaciones de citas sigue creciendo en Colombia y el mundo, pero ahora con un protagonista claro: las mujeres.

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De acuerdo con datos de Gleeden, plataforma enfocada en relaciones no monógamas, el registro de usuarias aumentó más del 15 % en el último año, con un crecimiento destacado en América Latina.

El fenómeno no solo responde a una tendencia tecnológica, sino a un cambio en la forma en que las mujeres gestionan su vida personal, integrando estas herramientas digitales a su cotidianidad.

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Mujeres mayores de 36 años lideran uso de ‘apps’ de citas

Uno de los datos más llamativos del informe es que el crecimiento se concentra especialmente en mujeres mayores de 36 años.

Según explicó Silvia Rubies, directora de Comunicaciones para Latinoamérica de Gleeden, este grupo tiene mayor claridad sobre lo que busca en sus relaciones, lo que convierte a la tecnología en una herramienta clave.

“Muchas usuarias buscan espacios donde puedan explorar sus relaciones con mayor libertad, sin presiones tradicionales”, señaló.

A qué hora se conectan las mujeres a las ‘apps’ de citas’

Además, el uso de estas aplicaciones presenta picos de actividad entre las 10:00 p. m. y la 1:00 a. m., lo que evidencia cómo estas plataformas se integran en los tiempos personales de las usuarias.

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El crecimiento del uso femenino en estas plataformas también está ligado a factores como la privacidad y el control de la información.

Según la vocera, cada vez más mujeres priorizan espacios donde puedan decidir qué compartir y con quién interactuar, en entornos digitales que ofrecen mayor confidencialidad.

Este cambio refleja una transformación más amplia: la autonomía femenina no solo se expresa en ámbitos laborales o públicos, sino también en la manera de gestionar la vida afectiva.

En ese sentido, el auge de estas aplicaciones muestra cómo la digitalización está redefiniendo la forma en que las mujeres construyen relaciones, exploran vínculos y toman decisiones personales en la actualidad.

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