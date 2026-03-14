En lo que va de 2026, el mercado automotor en Colombia ha mostrado un dinamismo sin precedentes, pero con él también han evolucionado las modalidades de fraude. La desconfianza en las transacciones entre particulares, el uso de grandes sumas de efectivo y la falta de antecedentes claros siguen siendo los principales dolores de cabeza para los ciudadanos.

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Ante este panorama, ha surgido Bunkey, una plataforma digital que busca erradicar la incertidumbre mediante el uso de blockchain y contratos inteligentes. Esta tecnología permite que la compra y venta de vehículos usados deje de ser un salto al vacío, ofreciendo un sistema de custodia digital donde el dinero solo se libera cuando se cumplen condiciones legales estrictas.

El núcleo de esta innovación es el contrato inteligente. Este garantiza que los recursos del comprador permanezcan protegidos en una ‘caja fuerte’ digital y solo se entreguen al vendedor una vez que la plataforma valide en el RUNT que el traspaso ha sido exitoso.

Para quienes buscan seguridad total, el proceso se resume en seis pasos clave:

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Acuerdo de condiciones: ambas partes definen el precio y términos directamente en la aplicación.

Dinero protegido: el comprador deposita el valor del carro; Bunkey lo bloquea para que nadie pueda retirarlo prematuramente.

Firma digital: se formaliza el contrato con validez legal, eliminando la necesidad de filas en notarías.

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Trámite de tránsito: la plataforma monitorea el cambio de propietario ante las autoridades. En ciudades con servicios modernizados, este paso es 100 % digital.

Entrega del vehículo: tras confirmar el traspaso en el RUNT, se procede a la entrega física del bien.

Liberación del pago: una vez el comprador confirma la recepción, el sistema transfiere automáticamente el dinero al vendedor.

Con esta metodología, el vendedor tiene la certeza de que el pago está asegurado antes de entregar las llaves, mientras que el comprador evita el riesgo de pagar por un vehículo que nunca llegará a su nombre.

¿Qué hacer cuando te estafan en la compra de un carro en Colombia?

La compra de un vehículo es una de las inversiones más importantes para los colombianos; sin embargo, el incremento de modalidades de estafa en este sector obliga a los ciudadanos a conocer los canales legales para reaccionar ante una irregularidad. Si usted fue víctima de este delito, la rapidez en su actuación es determinante para el proceso judicial.

Lo primero que debe hacer es acudir a la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional (Dijín) para instaurar la denuncia penal correspondiente. Este paso es fundamental para que las autoridades inicien la investigación oficial y rastreen a los responsables.

De manera simultánea, es vital realizar las siguientes acciones:

Recopilación de evidencia : organice capturas de pantalla de chats, comprobantes de transferencias bancarias, contratos y cualquier documento firmado.

: organice capturas de pantalla de chats, comprobantes de transferencias bancarias, contratos y cualquier documento firmado. Trámites de tránsito: solicite ante la oficina de tránsito pertinente el bloqueo de trámites del vehículo. Esto evita que el automotor sea traspasado nuevamente de forma ilegal mientras se resuelve el litigio.

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