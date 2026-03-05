Así como hay cinco noticias falsas sobre las elecciones que se han viralizado, Colpensiones puso sobre la mesa un engaño que es una amenaza para millones de usuarios en Colombia.

“¡Ojo! Colpensiones no envía funcionarios, ni pide dinero. Usa solo sus canales oficiales para enviar información a sus afiliados/as, pensionados/as y beneficiarios/as BEPS. ¡Activa tu modo sospecha!”, indicó la entidad en su publicación desde su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter).

Por eso, en medio del mensaje, alertó a los usuarios la necesidad de tomar con precaución si alguien les ofrece reliquidaciones, retroactivos o mesadas adicionales a nombre de la entidad, ya que es un engaño.

“Colpensiones no envía funcionarios con ofrecimientos”, señaló el anuncio, que agregó que es falso si alguien llega a pedir dinero, comisiones o información personal aludiendo a ese tipo de trámites.

El aviso no es menor si se tiene en cuenta que muchas veces los más afectados por los engaños y las estafas son los adultos mayores, tema por el que es necesario mantener bajo lupa esas supuestas ofertas y buscar en los sitios correspondientes.

¿Dónde encontrar información para afiliados de Colpensiones?

Para los ciudadanos colombianos vinculados al Sistema General de Pensiones, identificar los canales oficiales de atención de Colpensiones es fundamental para garantizar la seguridad de sus datos y la veracidad de sus historias laborales.

El primer y más importante punto de contacto es la Sede Electrónica de Colpensiones, un portal transaccional diseñado para que los afiliados gestionen trámites desde cualquier dispositivo. En esta plataforma, los usuarios pueden descargar certificados de afiliación, consultar el estado de sus aportes y solicitar la corrección de periodos no reportados de manera gratuita.

Además del portal web, Colpensiones dispone de una red nacional de Puntos de Atención al Ciudadano, conocidos como PAC, donde se brinda asesoría presencial para procesos más complejos como la radicación de la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Para quienes prefieren la asistencia remota, la entidad mantiene activas las líneas de atención telefónica en Bogotá y el resto del país, junto con una línea gratuita nacional.

Estos canales son vitales para resolver dudas sobre el programa de Beneficios Económicos Periódicos, mejor conocido como BEPS, dirigido a personas que no logran cotizar lo suficiente para una pensión mínima.

Es importante destacar que la entidad ha fortalecido su presencia en redes sociales oficiales y aplicaciones móviles, donde publica actualizaciones constantes sobre cambios normativos o jornadas de formalización.

Los afiliados deben evitar siempre el uso de intermediarios o tramitadores que soliciten cobros por servicios que la administradora ofrece de forma gratuita.

La transparencia en la información es una prioridad, por lo que se recomienda ejecutar consultas periódicas de la historia laboral para detectar inconsistencias a tiempo y asegurar el futuro pensional de manera organizada y bajo los lineamientos de la ley colombiana vigente.

¿Cómo identificar una estafa en Colombia?

En Colombia, las modalidades de estafa han evolucionado hacia entornos digitales, afectando tanto el patrimonio como la privacidad de los ciudadanos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación advierten que el primer paso para identificar un engaño es la sospecha ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales o mensajes que generan un sentido de urgencia injustificado.

Para protegerse de estas redes criminales, es fundamental prestar atención a las siguientes señales de alerta y recomendaciones técnicas:

Verificación de remitentes: desconfiar de correos electrónicos o mensajes de texto que provengan de dominios genéricos o que contengan errores ortográficos. Las entidades bancarias nunca solicitan claves ni datos sensibles a través de enlaces externos.

desconfiar de correos electrónicos o mensajes de texto que provengan de dominios genéricos o que contengan errores ortográficos. Las entidades bancarias nunca solicitan claves ni datos sensibles a través de enlaces externos. Promesas de rentabilidad alta: evitar invertir en plataformas que aseguren ganancias exorbitantes en poco tiempo o que exijan reclutar a más personas. Estos modelos suelen ser pirámides ilegales que colapsan rápidamente.

evitar invertir en plataformas que aseguren ganancias exorbitantes en poco tiempo o que exijan reclutar a más personas. Estos modelos suelen ser pirámides ilegales que colapsan rápidamente. Suplantación de identidad: si se recibe una llamada de un familiar pidiendo dinero por una supuesta emergencia judicial, cuelgue y verifique la información directamente con esa persona por otro medio.

si se recibe una llamada de un familiar pidiendo dinero por una supuesta emergencia judicial, cuelgue y verifique la información directamente con esa persona por otro medio. Compras en línea seguras: antes de pagar, compruebe que el sitio web tenga el protocolo “https” y buscar reseñas reales. Evitar hacer transferencias directas a cuentas personales si la tienda no ofrece pasarelas de pago reconocidas.

