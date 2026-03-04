Colpensiones explicó recientemente que puede suspender temporal o definitivamente el pago de las mesadas a quienes no cumplan con los requisitos legales, como parte de sus controles para proteger los recursos públicos.

Aunque el derecho a la pensión es irrenunciable, no es automático ni incondicional, por lo que la entidad verifica de manera permanente que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas por la ley, detalla Blu Radio.

Una de las causas más frecuentes de suspensión es no acreditar la supervivencia, especialmente en el caso de pensionados que viven en el exterior, añade ese medio.

Mientras en Colombia la verificación se hace automáticamente con la Registraduría, quienes residen fuera del país deben presentar cada seis meses una certificación ante el consulado o por canales autorizados.

Si no cumplen con este trámite, el pago se detiene de forma preventiva. También pueden suspenderse las mesadas por inconsistencias documentales, sospechas de fraude o suplantación de identidad.

En estos casos, se notifica al beneficiario para que ejerza su defensa y, si se comprueba el fraude, la pensión puede cancelarse definitivamente.

Las pensiones por invalidez están sujetas a revisiones médicas periódicas y pueden suspenderse si el beneficiario no asiste. En las de sobrevivientes, se exige certificación de estudios o prueba de convivencia y dependencia económica.

