La pelea por la plata de las pensiones en Colombia subió de tono este miércoles. Tras conocerse el borrador de decreto del Ministerio de Trabajo, Asofondos calificó la iniciativa como “inconveniente” y denunció que el Gobierno Nacional pretende recaudar una cifra mucho mayor a la estimada inicialmente: más de 25 billones de pesos

Según el gremio, el proyecto de decreto contradice lo que dice la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional). La ley establece que el dinero de quienes se trasladan debe quedarse en los fondos privados (AFP) hasta que la persona efectivamente se pensione.

Solo en ese momento, la plata debería pasar al Fondo de Ahorro administrado por el Banco de la República para asegurar los pagos a largo plazo. Sin embargo, el decreto del Gobierno ordena que las AFP giren la totalidad de los saldos a Colpensiones en un plazo de apenas 15 días después de expedido.

Qué pasaría con Porvenir, Protección y más fondos privados en Colombia

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue tajante al señalar que este movimiento busca usar los ahorros de manera contraria a la ley . Según Velasco, esto tendría dos consecuencias graves: s e liberarían recursos del Presupuesto General para usarlos ahora, en lugar de preservarlos para el futuro y se agravaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y del sistema pensional a largo plazo.

A la fecha, más de 118.000 colombianos se han acogido a la “ventana de oportunidad de traslado” (para quienes están a menos de 10 años de jubilarse) . El saldo de estas personas llega a los 25 billones de pesos , una suma que, según el gremio, debería seguir siendo administrada por las AFP para generar rendimientos hasta que cada afiliado cumpla su edad de retiro

