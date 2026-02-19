Un informe de Asofondos advierte que las recientes decisiones del Gobierno en materia pensional encarecerán significativamente el acceso a la jubilación en 2026.

Según el gremio, el fuerte incremento real del salario mínimo y la modificación del parámetro de deslizamiento de este indicador impactan directamente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), al elevar el capital necesario para financiar una pensión equivalente a un salario mínimo.

Mientras en 2025 se requerían cerca de $350 millones para pensionarse con un salario mínimo, en 2026 la cifra ascendería a aproximadamente $550 millones, lo que representa un aumento de 57%.

Esto obligaría a los trabajadores a ahorrar alrededor de $200 millones adicionales y, en muchos casos, a extender su tiempo de cotización para lograr el retiro.

El informe también alerta sobre el impacto en el seguro previsional, que cubre invalidez y fallecimiento y cuya prima, junto con la comisión de las AFP, no puede superar 3% del aporte, según la Ley 100 de 1993.

Actualmente, el costo del seguro está en 2,63%, cerca del límite legal, lo que genera preocupaciones sobre su sostenibilidad futura y posibles vacíos normativos.

Cómo funcionan las pensiones en Colombia

En Colombia, el sistema pensional está regulado principalmente por la Ley 100 de 1993 y funciona bajo un esquema mixto con dos regímenes entre los que el trabajador puede elegir.

El primero es el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones. En este modelo, los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales.

Para pensionarse se exige cumplir una edad mínima (57 años mujeres y 62 hombres) y un número mínimo de semanas cotizadas (1.300). El monto de la pensión depende del promedio salarial y de las semanas aportadas.

El segundo es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), gestionado por fondos privados. Allí cada afiliado tiene una cuenta individual donde se acumulan sus aportes, rendimientos e incluso un seguro previsional. No se exige un número fijo de semanas, sino reunir el capital suficiente para financiar una pensión que, como mínimo, sea equivalente al salario mínimo.

Los trabajadores cotizan el 16% de su salario mensual, porcentaje que se distribuye entre ahorro, comisión de administración y seguro. También existen pensiones por invalidez y de sobrevivientes.

Si una persona no cumple los requisitos, puede acceder a una devolución de saldos o a una indemnización sustitutiva.

