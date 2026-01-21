Actualmente, estos fondos pueden invertir hasta 49 % de sus recursos fuera del país, pero la iniciativa plantea bajar ese tope a 35 % en los próximos tres años y a 30 % al cabo de cinco años.

Según el documento oficial, a noviembre del año pasado los fondos obligatorios administraban $ 527,3 billones, de los cuales $ 257,1 billones, cerca del 48,8 %, estaban invertidos en activos internacionales.

Con la nueva regla, en los primeros tres años se repatriarían alrededor de $ 73 billones y, al finalizar el proceso, cerca de $ 100 billones.

El Gobierno justifica la medida en la necesidad de alinear el ahorro pensional de largo plazo con las necesidades estructurales de la economía colombiana, especialmente en sectores como infraestructura, vivienda, energía y proyectos productivos.

También aclara que las AFP cumplen hoy con la regulación vigente y que se trata de un ajuste macroprudencial agregado, no de un incumplimiento. El decreto busca evitar impactos bruscos en la tasa de cambio mediante una transición gradual, bajo supervisión de la Superintendencia Financiera.

Sin embargo, expertos como José Manuel Restrepo han criticado la propuesta, señalando que reduce la diversificación del riesgo, expone los ahorros pensionales a riesgos fiscales y políticos locales, y podría operar como un control indirecto de capitales.

Cómo funcionan los fondos privados en Colombia

Los fondos privados de pensiones en Colombia administran el ahorro pensional de los trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

En este sistema, cada persona tiene una cuenta individual a su nombre, en la que se acumulan sus aportes mensuales, los de su empleador y los rendimientos financieros que generan las inversiones realizadas por la administradora.

Los aportes obligatorios corresponden al 16% del salario, de los cuales una parte se destina a la cuenta individual, otra al seguro de invalidez y sobrevivencia y una fracción al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Las AFP invierten estos recursos en distintos activos, tanto en Colombia como en el exterior, siguiendo límites y reglas fijadas por la regulación financiera, con el objetivo de obtener rentabilidad y diversificar riesgos.

Existen varios tipos de fondos (conservador, moderado y de mayor riesgo), que se diferencian por su perfil de inversión y están pensados para las distintas etapas de la vida laboral del afiliado.

Al llegar a la edad de pensión, el afiliado puede usar el capital acumulado para financiar su jubilación mediante diferentes modalidades, como retiro programado o renta vitalicia.

Si el ahorro no alcanza para una pensión mínima, el sistema contempla mecanismos de apoyo para garantizar ese ingreso básico.

