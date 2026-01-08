Mientras más de 2 millones de jubilados que devengan un salario mínimo tendrán un aumento del 23 %, quienes están por encima de ese umbral verán un ajuste mucho más moderado del 5,10 %, equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que cerró 2025.

(Lea también: Confirman cuánto subirán los arriendos en Colombia en 2026; ojo que hay cifra oficial)

El esquema legal de actualización es claro:

Pensiones mínimas: suben lo mismo que el salario mínimo.

Pensiones superiores al mínimo: se ajustan según la inflación anual certificada por el Dane.

La lógica detrás de este modelo es compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por el aumento de precios en la economía, sin trasladar a mesadas más altas el incremento completo del salario mínimo, que este año fue alto.

El resultado es una brecha amplia entre los dos grupos: quienes reciben el monto mínimo tendrán un incremento de casi una cuarta parte, mientras que aquellos con ingresos mayores solo ajustarán su pago con base en la inflación.

¿Cuánto aumenta mi pensión si gano más del salario mínimo?

Con la inflación certificada en 5,10 %, así quedan tres casos típicos que sirven de referencia:

Valor de pensión Aumento (5,10 %) Nueva mesada mensual $ 2’000.000 $ 102.000 $ 2’102.000 $ 2’500.000 $ 127.500 $ 2’627.500 $ 3’000.000 $ 153.000 $ 3’153.000

Estos nuevos valores se verán reflejados en el giro que hacen los fondos entre el 25 y 30 de enero de 2026, fecha habitual de dispersión para la nómina de pensionados.

¿Qué otros gastos se ajustan con el IPC?

El dato del Dane no solo define el reajuste para un grupo de pensionados. El IPC del 2025 es la referencia obligatoria para actualizar:

Arriendos de vivienda urbana

Cuotas de administración

Peajes y transporte público

Matrículas y pensiones escolares

Medicina prepagada y pólizas

Multas, trámites y cobros indexados al UVB

En total, más de 400 bienes y servicios tomarán como base el 5,10 % para fijar su nuevo valor a lo largo del 2026.

