El presidente volvió a insistir en una de las ideas económicas más polémicas de su Gobierno: traer de vuelta al país parte del ahorro pensional privado hoy invertido en el exterior, una cifra que podría estar entre 148 y 252 billones de pesos.

(Lea también: Alerta por intenciones de Petro con dinero de pensiones: “Riesgos para afiliados”)

De aplicarse en su versión más ambiciosa, obligaría a los fondos privados de pensiones a mover en seis meses una cantidad equivalente a siete años de exportaciones cafeteras —según La Silla Vacía— , solo con una orden del Ejecutivo.

El plan parte de un diagnóstico: Colombia invierte muy poco y su capacidad para financiar proyectos productivos se ha deteriorado. Para revertir esa tendencia, el Gobierno puso el foco en los actores que más capital manejan: los fondos privados de pensiones, que administran cerca de 400 billones, casi lo mismo que vale el presupuesto nacional de un año, descontando pago de deuda.

Hoy, el 43 % de ese ahorro está invertido fuera del país en bonos, acciones y portafolios globales que permiten diversificar riesgos y mejorar rendimientos.

La apuesta de Petro es que esos recursos, o una porción sustancial, se queden en Colombia para financiar desarrollo, ampliar líneas de crédito y dinamizar el mercado de capitales, uno de los más pequeños de la región.

El mandatario insiste en que no se trata de un vaciamiento masivo ni de una expropiación, y mucho menos de que el Estado tome el control de los fondos. “El retorno de estos recursos no puede ser abrupto”, afirmó, indicando que el proceso sería escalonado y negociado con las AFP.

En un hilo en X, Petro defendió su visión:

Colombia tiene déficit de liquidez , no exceso.

Ese déficit limita el crédito , profundiza la desigualdad y frena la economía.

En un país donde la mayoría “sobrevive sin poder ahorrar”, considera irracional enviar al exterior el poco ahorro disponible .

La repatriación permitiría ampliar y democratizar el mercado de capitales , hoy “dominado por grandes jugadores especulando en TES”.



Según el presidente, los fondos privados seguirían administrando el dinero, pero dentro de un esquema que priorice inversión en Colombia. “Bajo condiciones de bajo ahorro es una estupidez sacar nuestro poco ahorro”, sentenció.

Enormes reparos a esta frase del periodista En Colombia no hay exceso de liquidez, lo que hay es un déficit enorme, que el Banco de la república debe y tiene que expandir Ese déficit de liquidez no permite expandir el crédito a la sociedad. Es indispensable para el desarrollo… https://t.co/aybEtElDdH — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

Plan para repatriar dinero de pensiones levanta oleada de críticas

Asofondos, que representa a las administradoras privadas, aseguró que un plan así habría tenido consecuencias devastadoras en la última década.

En un comunicado afirmó: “Si este proyecto hubiera existido hace 10 años, hoy los trabajadores tendrían la mitad del ahorro que tienen”.

El gremio argumenta que la diversificación permitió rendimientos superiores y que concentrar inversiones dentro de un país con baja liquidez y riesgo político aumenta las pérdidas potenciales. “Los trabajadores son los dueños del ahorro que administramos”, dijo Santiago Velasco, vocero de Asofondos.

La advertencia más fuerte surgió dentro del mismo Gobierno. Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), renunció en diciembre precisamente por esta iniciativa



Tras su salida, explicó en La FM por qué cree que la medida puede golpear tanto a cotizantes como al mercado financiero:

Colombia tiene un mercado de capitales pequeño y con baja liquidez .

Las inversiones pensionales siguen estrategias de largo plazo , no decisiones forzadas de corto plazo.

Mover recursos por decreto rompe la lógica técnica y expone al sistema a pérdidas.

