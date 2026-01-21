En Colombia, miles de personas que ya alcanzaron la pensión desconocen que pueden acceder sin costo a una caja de compensación familiar, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones fijadas por la ley. Aunque la mayoría de trabajadores se afilia a estas entidades durante su vida laboral, una vez llega la jubilación no todos continúan vinculados ni saben que existe esta posibilidad.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo, en el país hay cerca de 2,1 millones de pensionados, tanto de Colpensiones como de los fondos privados. Todos ellos tienen garantizado el acceso al sistema de salud a través de las EPS, pero las cajas de compensación ofrecen beneficios adicionales que no pasan por alto: recreación, turismo social, prácticas deportivas, subsidios y programas de bienestar.

La Ley 1643 de 2013 estableció que ciertos pensionados pueden afiliarse gratis a estas instituciones privadas, accediendo a servicios como natación, gimnasio, danza, tenis, golf, turcos, sauna y actividades recreativas, entre otros. No obstante, la gratuidad depende del tipo de pensión y del historial laboral del jubilado.

Pensionados con mesada de hasta 1,5 salarios mínimos

La primera modalidad de afiliación gratuita aplica para quienes reciben una pensión igual o inferior a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Los pensionados que se encuentren en este rango pueden afiliarse sin pagar cuota alguna a la caja de compensación de su preferencia y acceder a los servicios básicos y programas sociales que ofrece la entidad.

Además, esta modalidad permite afiliar al grupo familiar de primer grado, es decir, al cónyuge o compañero permanente y a los hijos menores de 18 años. Eso sí, en el caso de inscribir a la pareja, esta no puede ser trabajador activo ni estar cotizando actualmente al sistema de subsidio familiar.

Este beneficio busca garantizar que los adultos mayores con ingresos limitados puedan acceder a espacios de recreación, actividad física y bienestar, sin que el costo sea una barrera.

Pensionados por fidelidad: quiénes aplican y qué dice la ley

La segunda opción corresponde a los llamados pensionados por fidelidad, una figura respaldada por la Ley 789 de 2002 y reforzada por la Ley 2225 de 2022. Esta modalidad aplica para quienes trabajaron 25 años o más y durante ese tiempo hicieron aportes al Sistema de Subsidio Familiar a través de una caja de compensación.

En estos casos, el pensionado puede solicitar la afiliación gratuita en la misma caja en la que estuvo vinculado durante su vida laboral. El requisito clave es demostrar la continuidad y permanencia mediante la historia laboral y las certificaciones correspondientes.

Quienes logran este tipo de afiliación pueden acceder a programas de capacitación, recreación y turismo social con las tarifas más bajas definidas por cada caja de compensación. Aunque no todos los servicios son totalmente gratuitos, los costos son significativamente inferiores a los del público general.

Documentos que deben presentar los pensionados para la afiliación

Para iniciar el proceso de afiliación gratuita a una caja de compensación, el pensionado debe presentar una serie de documentos básicos ante la entidad de su interés. Entre ellos se encuentran:

Copia del documento de identidad.

Último desprendible de pago de la mesada pensional.

Resolución de la pensión, donde conste el tiempo cotizado y el monto asignado.

Formulario de afiliación diligenciado ante la caja de compensación respectiva.

Cada entidad puede solicitar documentos adicionales, por lo que se recomienda consultar previamente los canales oficiales de la caja elegida.

