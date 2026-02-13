La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 abrió un capítulo de incertidumbre para casi un millón de pensionados que reciben una mesada equivalente a ese ingreso.

En la práctica, el efecto inmediato es claro: los pensionados seguirán recibiendo el mismo valor que venían cobrando hasta que el Ejecutivo expida la norma exigida por el alto tribunal.

El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tienen un plazo de ocho días calendario para definir el aumento provisional que regirá mientras se resuelve el proceso judicial de fondo.

Uno de los principales temores entre los jubilados es la posibilidad de que el dinero recibido en enero tenga que ser devuelto o ajustado. Sin embargo, expertos en derecho laboral coinciden en que ese escenario no es viable.

Según explicó en Semana Juliana Morad, profesora de la Universidad Javeriana, el pago del primer mes del año ya constituye un derecho adquirido. Desde el punto de vista jurídico, las normas laborales no pueden aplicarse de forma retroactiva en perjuicio del trabajador o pensionado, lo que descarta cualquier posibilidad de exigir devoluciones.

¿Vienen cambios en mesadas por suspensión del salario mínimo?

El verdadero impacto se verá en los próximos meses, dependiendo del contenido del nuevo decreto que debe expedir el Gobierno. Entre los escenarios que se barajan están:

Que el Ejecutivo vuelva a fijar un aumento muy cercano al 23 %, sustentándolo con nuevos argumentos técnicos.

Que establezca un incremento menor, mientras se resuelve el proceso judicial.

Que adopte un ajuste temporal que posteriormente sea modificado según el fallo definitivo.

En cualquiera de estos casos, las mesadas seguirán dependiendo directamente de la evolución de la disputa jurídica.

El sistema colombiano protege especialmente a los pensionados bajo el principio de no regresividad, que busca evitar que sus condiciones económicas empeoren. Sin embargo, este principio no es completamente rígido.

Como explicó Morad en la revista, los jueces suelen evaluar distintos factores antes de tomar decisiones definitivas. Esto implica que, aunque las pensiones gozan de una alta protección legal, su ajuste final dependerá del equilibrio entre las obligaciones fiscales del Estado, las condiciones económicas del país y los derechos de los jubilados.

El futuro de las mesadas dependerá del nuevo decreto y de la decisión final del Consejo de Estado, que definirá si el incremento original se mantiene, se modifica o se reemplaza por otra fórmula.

