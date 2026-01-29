Las personas que en Colombia reciben una pensión superior a un salario mínimo tendrán un ajuste diferente al de quienes devengan la mesada mínima. Así lo explicó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, al detallar cómo se aplicará el incremento para 2026, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Te amo, Petro”: soldados celebran nuevo salario mínimo por histórico cambio en la Fuerza Pública)

De acuerdo con Dussán, las pensiones que superan un salario mínimo mensual legal vigente se reajustan según la variación del IPC certificado para el año anterior. Para 2026, ese incremento corresponde al 5,1 %, una medida que, según indicó, busca conservar el poder adquisitivo de los pensionados.

En cuánto queda la mesada para pensionados que ganan más de un mínimo

Por ejemplo, según lo explicado por el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, una persona que en 2025 recibe una pensión mensual de $3.000.000 tendrá un reajuste del 5,1 % para 2026, al tratarse de una mesada superior a un salario mínimo.

Ese incremento representa un aumento aproximado de $153.000, por lo que la nueva mesada quedaría cercana a $3.153.000 mensuales. Este ajuste se aplica con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de conservar el poder adquisitivo del pensionado.

Qué pasa con las pensiones de un salario mínimo

Según Dussán, las pensiones que en 2025 correspondían a un salario mínimo se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas se ajustan al valor vigente para este año.

“Las pensiones que en 2025 correspondían a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas quedan ajustadas al valor vigente para 2026, es decir, $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto”, señaló el presidente de Colpensiones.

Con este esquema, el sistema pensional mantiene dos criterios de ajuste: uno atado al IPC para las pensiones superiores al mínimo y otro vinculado directamente al salario mínimo para las mesadas básicas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.