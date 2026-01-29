El retroactivo pensional es un derecho económico que tienen los pensionados en Colombia cuando el reconocimiento oficial de su pensión se da después de la fecha en la que ya cumplían los requisitos legales para jubilarse.

En términos simples, se trata del pago de las mesadas que no fueron giradas a tiempo, pese a que la persona ya tenía derecho a recibirlas. Este beneficio busca proteger el ingreso del jubilado, especialmente en casos en los que existen retrasos administrativos o demoras en los trámites ante el fondo de pensiones.

De acuerdo con lo que explican expertos en seguridad social, el derecho al retroactivo se adquiere de manera automática desde el momento en que se cumplen las condiciones exigidas por la ley, sin importar que la administradora de pensiones emita el acto de reconocimiento meses o incluso años después.

Este pago aplica tanto para afiliados a Colpensiones como para quienes están en fondos privados, siempre que existan mesadas causadas y no pagadas dentro del tiempo correspondiente.

¿Quiénes pueden recibir retroactivo pensional en 2026?

En Colombia, el retroactivo pensional aplica para todos los tipos de pensión vigentes, siempre que se cumplan las condiciones legales. Estas son las principales situaciones en las que se genera este derecho:

Pensión de vejez: el retroactivo se cuenta desde la fecha exacta en la que la persona cumple los requisitos de edad y semanas cotizadas, incluso si el reconocimiento llega después.

Pensión de invalidez: aplica desde la fecha de la pérdida del 50 % o más de la capacidad laboral o desde el último pago de incapacidades, según el caso.

Pensión de sobrevivientes: se causa a partir de la fecha de fallecimiento del afiliado o pensionado.

Esto quiere decir que, si un ciudadano cumplió los requisitos para pensionarse, pero el fondo tardó en emitir la resolución, puede reclamar todas las mesadas que no recibió durante ese tiempo.

El problema es que muchos pensionados desconocen este derecho y, por falta de información o asesoría, dejan pasar los años sin hacer la reclamación, lo que puede llevar a perder parte de ese dinero.

¿Por qué prescribe el retroactivo pensional y en cuánto tiempo?

Aunque el retroactivo pensional es un derecho reconocido por la ley, no es indefinido. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 488, establece que este tipo de reclamaciones prescriben a los tres años, contados desde el momento en que la obligación se hace exigible.

Esto significa que, si una persona no solicita el pago del retroactivo dentro de ese plazo, puede perder el derecho a cobrar esas mesadas atrasadas.

No obstante, la norma también contempla una posibilidad clave. El artículo 489 del mismo código señala que la prescripción puede interrumpirse una sola vez, siempre que el pensionado presente una reclamación formal ante el empleador o la administradora de pensiones.

Cuando se hace esa reclamación, el conteo de los tres años se reinicia, lo que le da un nuevo margen de tiempo al ciudadano para exigir el pago correspondiente.

Por esta razón, abogados laboralistas recomiendan no dejar pasar el tiempo y hacer la solicitud apenas se tenga conocimiento de que existen mesadas pendientes.

¿Cómo reclamar el retroactivo pensional paso a paso?

Para solicitar el retroactivo pensional en 2026, el procedimiento es relativamente sencillo, aunque requiere orden y soporte documental. Estos son los pasos básicos:

Presentar una solicitud formal ante la administradora de pensiones (Colpensiones o fondo privado), utilizando el formulario dispuesto para este trámite.

Adjuntar los documentos necesarios, entre ellos el acto administrativo de reconocimiento de la pensión, la historia laboral y una copia de la cédula de ciudadanía.

Esperar la respuesta del fondo. La administradora tiene hasta un mes para estudiar el caso y emitir una decisión.

Si la AFP no reconoce las mesadas adeudadas o no responde dentro de los plazos legales, el pensionado puede acudir a un juez laboral para reclamar el pago del retroactivo.

No lo olvide, el retroactivo pensional es un derecho real y vigente en Colombia, pero tiene fecha de vencimiento. No reclamarlo a tiempo puede significar perder una suma de dinero que ya fue causada y que, en muchos casos, es clave para la estabilidad económica del jubilado.

