De acuerdo con el organismo, el límite de gastos para los aspirantes que participen en las consultas presidenciales, programadas para marzo de 2026, será de poco más de 18.500 millones de pesos. Este monto corresponde al máximo permitido para quienes busquen ser elegidos como candidatos únicos de sus partidos o coaliciones en ese mecanismo previo a las elecciones.
Por otro lado, la resolución número 12111 de 2025 también fijó los topes para las elecciones presidenciales propiamente dichas. Para la primera vuelta, que se llevará a cabo en mayo de 2026, el gasto máximo autorizado para cada campaña será de 37.110 millones de pesos.
En caso de que la elección se defina en una segunda vuelta, el CNE determinó que el tope de gastos será de 17.357 millones de pesos adicionales, monto que aplicará únicamente a los candidatos que logren pasar a esa instancia.
Estas cifras hacen parte de las medidas de control establecidas por la autoridad electoral para garantizar la transparencia y la equidad en la contienda presidencial del próximo año.
¿Cuánto le cuesta al país hacer las elecciones?
La Misión de Observación Electoral (Moe) dio a conocer el informe ‘Contexto electoral – Elecciones locales 2023’, en el que detalla los costos asociados a la contratación del proceso electoral en Colombia, un servicio que es tercerizado por el Estado.
De acuerdo con el documento, entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil celebró un total de 15 contratos relacionados con la organización de las elecciones regionales. El valor de estos acuerdos asciende a 367’026.417 dólares.
Al hacer la conversión a moneda local, la Moe señala que esta cifra equivale aproximadamente a 1,49 billones de pesos, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente el día de la publicación del informe, que se ubicó en 4.630 pesos.
El reporte hace parte del seguimiento que hace la entidad a los aspectos logísticos, financieros y administrativos del proceso electoral en el país.
El CNE está conformado por nueve magistrados, quienes son elegidos por el Congreso de la República para periodos de cuatro años, mediante el sistema de cifra repartidora, de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución. Este organismo es responsable de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre los actores que participan en los procesos electorales.
Además, el acto legislativo 03 del 23 de mayo de 2017 y el Auto 499 de la Corte Constitucional permitieron la designación transitoria de un delegado del partido Farc ante el CNE, con participación en sus deliberaciones. Entre sus tareas también se encuentra la protección de los derechos de la oposición y el fortalecimiento de la democracia en el país.