El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció los topes máximos de gastos que podrán tener los candidatos presidenciales durante las diferentes etapas de la campaña electoral de 2026, cifras que ya quedaron definidas mediante una resolución oficial.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el organismo, el límite de gastos para los aspirantes que participen en las consultas presidenciales, programadas para marzo de 2026, será de poco más de 18.500 millones de pesos. Este monto corresponde al máximo permitido para quienes busquen ser elegidos como candidatos únicos de sus partidos o coaliciones en ese mecanismo previo a las elecciones.

Por otro lado, la resolución número 12111 de 2025 también fijó los topes para las elecciones presidenciales propiamente dichas. Para la primera vuelta, que se llevará a cabo en mayo de 2026, el gasto máximo autorizado para cada campaña será de 37.110 millones de pesos.

En caso de que la elección se defina en una segunda vuelta, el CNE determinó que el tope de gastos será de 17.357 millones de pesos adicionales, monto que aplicará únicamente a los candidatos que logren pasar a esa instancia.

Estas cifras hacen parte de las medidas de control establecidas por la autoridad electoral para garantizar la transparencia y la equidad en la contienda presidencial del próximo año.