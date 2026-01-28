Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un acuerdo estratégico con el objetivo de impulsar la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos en los países miembros de la entidad.

El convenio, suscrito en Ciudad de Panamá, combinó la capacidad de integración regional y financiera de CAF con la experiencia tecnológica y el conocimiento sectorial de Indra Group, para desarrollar proyectos de alto impacto en la región.

La alianza se orientó a iniciativas clave como gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo, resiliencia de infraestructuras y el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial aplicada.

Ambas organizaciones acordaron trabajar conjuntamente en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos, así como en iniciativas de inversión directamente vinculadas con la transformación digital del sector público.

CAF destacó que la transformación digital era un habilitador esencial del desarrollo sostenible, al fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la eficiencia del Estado y acercar servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos.

Por su parte, Indra Group señaló que el acuerdo reforzó su compromiso con el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, y consolidó su posición como socio tecnológico estratégico del sector público en la región.

La alianza representó un paso clave en la estrategia de crecimiento internacional de Indra Group, alineada con las prioridades de desarrollo, sostenibilidad y modernización impulsadas por CAF.

