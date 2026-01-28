Estas son las vacantes que tiene la compañía para 2026 y a las que puede aplicar dando clic en los enlaces :

La multinacional Sika anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en Colombia , con oportunidades dirigidas a perfiles de transporte, mantenimiento y asesoramiento comercial, ofreciendo salarios competitivos dentro del mercado y un proceso de postulación sencillo. Las posiciones disponibles están orientadas a trabajo presencial y se encuentran distribuidas en varias ciudades principales del país.

Especialista de transporte

Tocancipá (Cundinamarca) – presencial.

Responsabilidades : hacer seguimiento al 'backlog' y a las líneas abiertas de clientes, diseñar y gestionar rutas de distribución eficientes en SAP u otro sistema asignado, garantizando el cumplimiento de ventanas de recibo al menor costo posible, generar transportes, entregas y órdenes de transporte, asegurando la correcta rotación del producto (FEFO), controlar los gastos de transporte e identificar oportunidades de ahorro.

: hacer seguimiento al ‘backlog’ y a las líneas abiertas de clientes, diseñar y gestionar rutas de distribución eficientes en SAP u otro sistema asignado, garantizando el cumplimiento de ventanas de recibo al menor costo posible, generar transportes, entregas y órdenes de transporte, asegurando la correcta rotación del producto (FEFO), controlar los gastos de transporte e identificar oportunidades de ahorro. Requisitos: profesional en ingeniería o carreras administrativas; deseable formación adicional en transporte o logística, conocimientos en gestión de transporte, TMS, WMS, servicio al cliente y gestión de inventarios, manejo de herramientas Office (Excel, Word, PowerPoint) y preferiblemente ERP SAP (módulos logísticos), mínimo 3 años de experiencia en distribución urbana y nacional, planeación de rutas, transporte terrestre, facturación, gestión de inventarios y seguimiento a acuerdos de servicio con transportadoras.

Requisitos: profesional en ingeniería o carreras administrativas; deseable formación adicional en transporte o logística, conocimientos en gestión de transporte, TMS, WMS, servicio al cliente y gestión de inventarios, manejo de herramientas Office (Excel, Word, PowerPoint) y preferiblemente ERP SAP (módulos logísticos), mínimo 3 años de experiencia en distribución urbana y nacional, planeación de rutas, transporte terrestre, facturación, gestión de inventarios y seguimiento a acuerdos de servicio con transportadoras.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Supervisor de mantenimiento

Rionegro (Antioquia) – presencial.

Responsabilidades : seguimiento diario a planes de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo), construcción y actualización del plan de mantenimiento de la planta, programación y gestión del personal técnico, monitoreo de confiabilidad de equipos y gestión de riesgos operativos, control de inventarios y gestión de repuestos, análisis de indicadores de gestión (KPIs) del área y aseguramiento del sistema de gestión de calidad del mantenimiento.

: seguimiento diario a planes de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo), construcción y actualización del plan de mantenimiento de la planta, programación y gestión del personal técnico, monitoreo de confiabilidad de equipos y gestión de riesgos operativos, control de inventarios y gestión de repuestos, análisis de indicadores de gestión (KPIs) del área y aseguramiento del sistema de gestión de calidad del mantenimiento. Requisitos: profesional en ingeniería mecánica, eléctrica o afines, certificaciones vigentes en trabajo en alturas y espacios confinados, conocimiento en SAP (deseable), Excel (tablas dinámicas), normas ISO y buenas prácticas de mantenimiento.

Requisitos: profesional en ingeniería mecánica, eléctrica o afines, certificaciones vigentes en trabajo en alturas y espacios confinados, conocimiento en SAP (deseable), Excel (tablas dinámicas), normas ISO y buenas prácticas de mantenimiento.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Técnico de mantenimiento

Rionegro (Antioquia) – presencial.

Responsabilidades : técnico o tecnólogo en e lectromecánica, mantenimiento industrial, electricidad, mecatrónica o afines, conocimientos en sistemas eléctricos, motores, variadores, tableros de control y automatización básica, conocimientos en mantenimiento mecánico: bombas, compresores, bandas transportadoras, rodamientos, transmisiones, etc., lectura e interpretación de planos eléctricos y mecánicos.

: técnico o tecnólogo en e o afines, conocimientos en sistemas eléctricos, motores, variadores, tableros de control y automatización básica, conocimientos en mantenimiento mecánico: bombas, compresores, bandas transportadoras, rodamientos, transmisiones, etc., lectura e interpretación de planos eléctricos y mecánicos. Requisitos: manejo de herramientas manuales y eléctricas, conocimiento en normas de seguridad industrial y trabajo seguro, disponibilidad para turnos rotativos, experiencia mínima de 2 años en mantenimiento electromecánico en plantas de producción o entornos industriales.

Requisitos: manejo de herramientas manuales y eléctricas, conocimiento en normas de seguridad industrial y trabajo seguro, disponibilidad para turnos rotativos, experiencia mínima de 2 años en mantenimiento electromecánico en plantas de producción o entornos industriales.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Laborista conductor

Cali – presencial.

Responsabilidades : ejecutar ensayos de concreto en campo según metodologías LEM, en obras y proyectos asignados, registrar y entregar resultados al asesor técnico siguiendo los formatos establecidos, cumplir estrictamente con procedimientos, normas y metodologías para garantizar seguridad y calidad, velar por el correcto estado del laboratorio móvil, sus equipos y herramientas, conducir el vehículo asignado a las obras, asegurando su adecuado mantenimiento.

: ejecutar ensayos de concreto en campo según metodologías LEM, en obras y proyectos asignados, registrar y entregar resultados al asesor técnico siguiendo los formatos establecidos, cumplir estrictamente con procedimientos, normas y metodologías para garantizar seguridad y calidad, velar por el correcto estado del laboratorio móvil, sus equipos y herramientas, conducir el vehículo asignado a las obras, asegurando su adecuado mantenimiento. Requisitos: bachiller (deseable técnico), conocimiento en metodologías de ensayo de concreto, requisito de conducción vigente, mínimo un año en labores relacionadas con producción de concreto, ensayos de calidad o roles afines.

Requisitos: bachiller (deseable técnico), conocimiento en metodologías de ensayo de concreto, requisito de conducción vigente, mínimo un año en labores relacionadas con producción de concreto, ensayos de calidad o roles afines.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Asesor técnico comercial

Bogotá – presencial.

Responsabilidades : administrar la relación con todos los integrantes del NPC del aliado distribuidor, desarrollar una estrategia de ventas mediante el proceso SSPP (Sika Sales Performance Program) por cada aliado distribuidor y asegurar su correcta puesta en ejecución, mantener al día todos los procesos administrativos de pedidos, cartera, metas de ventas, rebates, promociones, precios, eventos de márquetin, colocación de material POP etc., capacitar técnica y comercialmente a los vendedores del distribuidor.

: administrar la relación con todos los integrantes del NPC del aliado distribuidor, desarrollar una estrategia de ventas mediante el proceso SSPP (Sika Sales Performance Program) por cada aliado distribuidor y asegurar su correcta puesta en ejecución, mantener al día todos los procesos administrativos de pedidos, cartera, metas de ventas, rebates, promociones, precios, eventos de márquetin, colocación de material POP etc., capacitar técnica y comercialmente a los vendedores del distribuidor. Requisitos: ingeniero civil, arquitectura o afines, conocimiento en procesos constructivos en industria, edificaciones comerciales e institucionales y en ventas, experiencia mínimo de 2 años en construcción de obra civil, ventas y prospección de clientes.

Requisitos: ingeniero civil, arquitectura o afines, conocimiento en procesos constructivos en industria, edificaciones comerciales e institucionales y en ventas, experiencia mínimo de 2 años en construcción de obra civil, ventas y prospección de clientes.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

¿Qué hace la empresa Sika?

Sika es una empresa multinacional dedicada a la fabricación de productos químicos especializados, con presencia en distintos mercados a nivel global. La compañía se enfoca en el desarrollo y producción de sistemas y soluciones técnicas utilizadas principalmente en el sector de la construcción y en la industria automotriz.

Dentro de su portafolio se encuentran productos destinados a la unión, sellado, amortiguación, refuerzo y protección de estructuras y componentes. Estas soluciones se aplican en obras de infraestructura, edificaciones residenciales y comerciales, así como en procesos industriales relacionados con la fabricación y ensamblaje de vehículos.

Los productos de Sika se utilizan en etapas como la construcción, reparación, mantenimiento y rehabilitación, con aplicaciones que abarcan desde concreto y cubiertas hasta fachadas, pisos y sistemas de impermeabilización.