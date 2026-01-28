Hacia un horizonte lleno de oportunidades se dirige Parque Arauco, de acuerdo con su gerente general en Colombia, Cristián Calcutta. El empresario, en una entrevista reciente con Diario La República, da un panorama claro de la situación de la compañía, personificando así el crecimiento económico y comercial de Colombia a través de uno de sus centros comerciales más representativos.

Sigue a PULZO en Discover

“No es cuestión de presencia, sino de relevancia”, manifestó el directivo al mencionar los seis centros comerciales distribuidos en diferentes ciudades de Colombia que gestionan de manera exitosa. Y es esa no es una declaración sin fundamento, teniendo en cuenta que estos centros atraen cerca de 50 millones de visitantes al año, según las cifras que maneja el empresario.

Entre estos seis centros sobresale Parque La Colina en Bogotá, que recibe aproximadamente entre 13 y 14 millones de visitantes anualmente, seguido por Parque Alegra en Barranquilla y Parque Fabricato en Bello. Según refirió Calcutta, la estrategia de inversión prioriza la remodelación constante, buscando contrarrestar el desgaste de los activos y mejorar la experiencia de los usuarios.

En el corazón de esta estrategia, se encuentra el Outlet Arauco Sopó, que sobresale como modelo éxito en el negocio del “outlet” en Colombia. “Es un centro comercial que ha aprendido del mercado local, ofrece precios atractivos a sus visitantes, logrando una ocupación casi total y marcando un referente en el mercado de las ofertas”, señaló Calcutta.

Lee También

La dirección de Parque Arauco no se queda en la expansión de sus centros comerciales. La empresa ha diversificado su negocio hacia el sector residencial multifamiliar con dos proyectos iniciados en la capital colombiana: Life Space 72 y Life Space Plus 94. Este último, con una inversión superior a US 30 millones de dólares, incluye 158 unidades residenciales con tarifas de arrendamiento que oscilan entre 4,7 y 9,4 millones mensuales.

Calcutta enfatiza que este modelo multifamiliar se diferencia del residencial convencional al ofrecer una administración unificada. “Esto no solo garantiza una gestión integral del mantenimiento de las amenidades, como piscinas y gimnasios, sino que promueve una comunidad y estilo de vida integral, eliminando las preocupaciones típicas de las copropiedades”.

Lee También

En medio de desafíos económicos, Parque Arauco apuesta por Colombia. La visión futura de la empresa incluye más centros regionales y compromiso continuo con el mercado colombiano. En palabras del gerente general de Parque Arauco, el alto potencial de crecimiento de Colombia es una de las razones por la cual la empresa planea expandirse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.