En medio de los movimientos de la economía colombiana, Parque Arauco dio un paso estratégico fundamental en su proceso de diversificación de activos en Colombia con la adquisición y lanzamiento de su nuevo proyecto denominado Livespace Calle 94 (ver mapa).

La compañía de origen chileno, dueña de varios centros comerciales en territorio colombiano, llevó a cabo esta inversión en una de las zonas con mayor valorización y prestigio de Bogotá, situada a muy pocos metros del emblemático Parque de la 93, en el norte de la ciudad.

Con esta operación, replicada por el diario La República, la firma multinacional expande su presencia en el mercado nacional, pero esta vez enfocándose en el dinámico sector de la vivienda para renta, marcando así el inicio de su segundo proyecto residencial bajo el modelo de edificios diseñados exclusivamente para el alquiler bajo administración profesional.

Livespace Calle 94 representa una evolución en el portafolio de Parque Arauco, que tradicionalmente ha sido reconocido por su liderazgo en la operación de centros comerciales de gran escala.

El edificio contará con una infraestructura moderna de aproximadamente ochenta y seis unidades residenciales, distribuidas en un área que suma cerca de cinco mil trescientos metros cuadrados de construcción total.

Esta nueva compra refleja la confianza del grupo empresarial en el potencial del sector multifamiliar en la capital colombiana, donde la demanda por espacios habitacionales de alta calidad, con servicios integrados y ubicaciones privilegiadas, sigue mostrando una tendencia creciente entre jóvenes profesionales y ejecutivos internacionales que buscan flexibilidad y comodidad extrema.

El concepto de Livespace busca integrar zonas comunes de lujo, áreas de trabajo compartido, gimnasios dotados y espacios de recreación que responden a las necesidades del estilo de vida contemporáneo.

La ubicación estratégica cerca del Parque de la 93 no es casualidad, ya que este sector es el corazón corporativo, gastronómico y cultural de Bogotá, lo que garantiza una tasa de ocupación estable y una rentabilidad atractiva para el holding inversor.

Esta adquisición se suma a su primer proyecto de este tipo ubicado en el sector de la calle setenta y dos, consolidando una red de activos residenciales que complementan sus operaciones comerciales en el país.

La inversión para este proyecto se estima en varios millones de dólares, reafirmando el compromiso de Parque Arauco con el desarrollo urbano sostenible de Bogotá. Al ser un edificio operado directamente por la compañía, se asegura un estándar de mantenimiento y servicio superior al de los modelos tradicionales de arrendamiento.

¿Cuáles son los negocios de Parque Arauco en Colombia?

Parque Arauco es un conglomerado inmobiliario de origen chileno que ha consolidado una operación diversificada y robusta en el mercado colombiano, abarcando tanto el sector comercial como el residencial.

Su presencia más reconocida se da a través de la gestión de centros comerciales de gran escala, donde destaca Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Floridablanca y su joya de la corona en la capital, Parque La Colina en Bogotá.

Recientemente, la compañía inauguró Parque Alegra en Barranquilla, fortaleciendo su cobertura geográfica en la costa norte del país. Estos espacios no solo funcionan como puntos de venta, sino como complejos de entretenimiento y servicios que atraen a millones de visitantes anualmente.

Más allá del sector minorista, Parque Arauco ha incursionado con fuerza en el modelo de negocio “multifamily” o edificios residenciales para renta. Esta estrategia busca capitalizar la creciente demanda de vivienda gestionada profesionalmente en zonas estratégicas.

Bajo su marca Livespace, la firma opera proyectos significativos en Bogotá, como el edificio ubicado en la Calle 72 y el más reciente lanzamiento en la Calle 94, situado muy cerca del Parque de la 93.

Estos activos permiten a la empresa diversificar sus flujos de caja y reducir la dependencia exclusiva de los locales comerciales tradicionales, adaptándose a las nuevas tendencias de movilidad urbana y estilos de vida de los profesionales jóvenes.

