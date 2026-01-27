El gobierno de Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, ha incrementado el costo de transporte de petróleo colombiano en 900 %. A través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) el valor pasó de 3 a 30 dólares por barril en vigencia a partir del viernes 23 de enero de 2026, como explicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, según indicó El Tiempo.

El aumento anunciado responde a una política de “reciprocidad” frente a la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador. Esta medida ha causado preocupación en Ecopetrol, petrolera colombiana que utiliza el Sote para transportar su crudo desde el sur de Colombia, hasta el puerto de Esmeraldas en el litoral del Pacífico.

“Ecuador ofrece un servicio muy valioso a Ecopetrol en una zona colombiana afectada por actividades ilícitas y atentados, lo que ha impedido el desarrollo de infraestructura propia,” explicó la ministra Manzano en una entrevista radial en ‘Sucesos’, como reportó El Comercio.

En este panorama de tensiones comerciales, también se suma la “tasa de seguridad del 30 %” impuesta a las importaciones colombianas por Ecuador anunciada por Noboa. La medida justificada en un alegado déficit comercial ecuatoriano de más de 1.000 millones de dólares anuales y una falta de cooperación en el combate al narcotráfico por parte de Colombia.

Frente a este impuesto, Colombia respondió con la imposición de una tasa equivalente del 30 % a 23 partidas arancelarias ecuatorianas, que incluyen productos como frijoles, arroz, aceites vegetales, entre otros. Por su parte, Ecuador, valora su balanza comercial, seguridad en fronteras y energía, como prioridades nacionales, según sostuvo la ministra Manzano.

Este conflicto de intereses entre ambos países se acentúa en el rechazo de una propuesta de reunión sugerida por Colombia a finales de febrero por la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. La delegada ecuatoriana solicitó que la reunión se dé en una fecha más próxima, sin dar una confirmación exacta.

Afectados por narcotráfico en la frontera y desequilibrios comerciales, la escalada de tensiones impacta los sectores energéticos y exportadores de ambos países. Ecopetrol deberá enfrentar costos más altos en una ruta estratégica para su producción, mientras Colombia intenta responder con medidas recíprocas para balancear la situación.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.