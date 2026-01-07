En medio de los movimientos de la economía en Colombia, el proyecto El Pedregal, ubicado en la calle 100 con carrera séptima al norte de Bogotá, sigue siendo noticia debido a una resolución emitida recientemente por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al tiempo que hay expectativa con la decisión de Falabella de cara al centro comercial en este complejo.

Según la mencionada resolución, la empresa promotora del proyecto, Aldea Proyectos S.A.S., deberá abonar una cifra considerable de 100.863 millones de pesos como parte de las cargas y obligaciones urbanísticas que incluye la demolición de un puente en esa zona.

Este pago es clave para que la obra continúe, ya que el IDU ha señalado que solo una vez se cumpla con este compromiso se podrá seguir adelante con la venta y la construcción de lo que promete ser uno de los complejos más lujosos de la ciudad.

Julián Bonilla, cabeza de Aldea Proyectos y principal impulsor del proyecto, afirmó en El Tiempo que la empresa ya tenía conocimiento de la resolución desde principios de semana y que sus abogados estaban revisando detenidamente la decisión.

Según Bonilla, la suma que deben abonar no corresponde a una multa ni a una sanción, sino al impuesto de plusvalía relacionado con las obras de urbanismo que el Distrito adelantó en la zona.

Explicó que la obligación de pago surgió debido a los trabajos hechos en la intersección de la calle 100 con carrera séptima, que ahora deben ser financiados por la empresa, a pesar de que las obras fueron ejecutadas por el Distrito.

Bonilla destacó que, a pesar de los cambios en las obligaciones que la administración distrital les impuso, esta resolución les permitirá continuar con la comercialización del proyecto y avanzar con las obras restantes. De hecho, mencionó que la venta del edificio ya ha alcanzado el 40% de las unidades.

¿Qué pasó con Falabella en proyecto de centro comercial en El Pedregal?

Sin embargo, aún queda pendiente la definición de qué sucederá con el centro comercial incluido en el proyecto. En este sentido, se ha sabido que el grupo Falabella ya ha adquirido el 30 % del área comercial del centro, con un pago inicial de 25 %. En cuanto a este acuerdo, Bonilla indicó que aún no se ha definido si se devolverá la inversión de Falabella o si la compañía mantendrá sus derechos sobre la propiedad comercial.

Cabe recordar que Falabella interpuso una acción legal contra Aldea Proyectos por los incumplimientos de los tiempos, debido a complicaciones que tuvo la empresa constructora y que resultaron en un fallo a favor en 2023 de la multinacional chilena, que ahora tiene en sus manos la determinación de continuar o no en el mencionado proyecto de lujo en Bogotá.

El futuro del centro comercial sigue siendo incierto, aunque Bonilla reveló que otros grupos interesados ya han mostrado interés en adquirir áreas del mismo. Entre los potenciales compradores se encuentra Ecopetrol, que ha manifestado su interés en adquirir oficinas dentro de El Pedregal. Sin embargo, Ecopetrol también estaría evaluando otros proyectos en Bogotá, por lo que aún no se ha confirmado su inversión en el proyecto.

“Seguimos siendo una opción para Ecopetrol que también está viendo otros proyectos en Bogotá y también hay otros grupos interesados en el centro comercial”, afirmó.

El pago de los 100.863 millones de pesos es crucial para que Aldea Proyectos pueda seguir adelante con la apertura de El Pedregal. Bonilla aseguró que este monto debe ser cancelado antes de la apertura al público del complejo, pero que no será necesario pagarlo en su totalidad antes de terminar la venta de todas las unidades y finalizar la construcción. Esta resolución del IDU podría ser un paso decisivo para reactivar el proyecto y, finalmente, completar uno de los desarrollos más ambiciosos en la historia reciente de Bogotá.

