Este 7 de enero, el dólar en Colombia abrió con una TRM de 3.717 pesos y sobre las 11:30 de la mañana se ubicó en 3.750 pesos. El alza de la moneda se dio a nivel mundial y se debe a diversos

El mercado europeo abrió con movimientos moderados, en una jornada marcada por la cautela antes de la publicación de datos clave sobre el empleo en Estados Unidos, detalló Investing.

El dólar se mantuvo al alza, con variaciones frente a las principales monedas, mientras los inversores esperan las cifras del informe ADP y, especialmente, las nóminas no agrícolas del viernes, que podrían redefinir las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

En Europa, los datos de inflación confirmaron una tendencia de desaceleración, lo que respalda la postura del Banco Central Europeo de mantener una política prudente sin cambios inmediatos en las tasas, añadió ese medio.

Sin embargo, algunos indicadores mostraron debilidad, como las ventas minoristas en Alemania y el PMI de construcción del Reino Unido, que reflejan un entorno económico aún frágil.

Los metales preciosos tuvieron una pausa tras su buen inicio de año: el oro cayó más de 1% y la plata retrocedió más de 3%, en medio de una leve reducción del apetito por riesgo.

Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street también mostraron descensos moderados. En el frente internacional, persisten las preocupaciones geopolíticas por los comentarios de Donald Trump sobre Groenlandia, lo que añade un factor de incertidumbre a los mercados en las próximas semanas.

¿Por qué el dólar sube y baja en Colombia?

El dólar sube y baja constantemente en Colombia porque su precio depende de la oferta y la demanda en el mercado cambiario, influenciado por factores tanto internos como externos.

A nivel internacional, el comportamiento del dólar está marcado por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando la Fed sube las tasas de interés, invertir en dólares se vuelve más atractivo y la moneda se fortalece, lo que hace que en Colombia el dólar suba.

Por el contrario, si la Fed baja tasas o da señales de estímulo, el dólar suele debilitarse. También influyen los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, una de las principales exportaciones colombianas.

Cuando el crudo sube, entran más dólares al país y la tasa de cambio tiende a bajar; cuando el petróleo cae, ocurre lo contrario. En el plano local, factores como la inflación, el crecimiento económico y las decisiones del Banco de la República afectan la confianza de los inversionistas.

La incertidumbre política o fiscal puede generar salida de capitales y presionar al alza el dólar. Además, eventos globales como guerras, crisis financieras o tensiones geopolíticas hacen que los inversionistas busquen refugio en el dólar, provocando subidas repentinas.

Por eso, la tasa de cambio en Colombia cambia casi todos los días: refleja una combinación de economía, política y expectativas del mercado.

