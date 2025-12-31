El dólar terminó 2025 en medio de una fuerte volatilidad. Aunque al inicio de la última jornada cambiaria la divisa se cotizaba alrededor de los 3.757 pesos, su comportamiento estuvo marcado por la sensibilidad de los mercados frente a las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y por el contexto económico local.

Para 2026, los analistas prevén un escenario aún más retador. Las proyecciones apuntan a que el dólar podría moverse en un rango entre 4.000 pesos y 4.100 pesos, influenciado por factores como las tensiones geopolíticas, los ajustes de política monetaria a nivel global y el escenario electoral en Colombia, que históricamente incrementa la volatilidad cambiaria.

En ese contexto, la moneda estadounidense sigue consolidándose como un activo estratégico dentro de la gestión del patrimonio. Más que una respuesta ocasional a momentos de incertidumbre, la diversificación en divisas empieza a verse como un pilar dentro de las finanzas personales y empresariales.

Expertos señalan que acceder a dólares en periodos de relativa calma cambiaria ayuda a mitigar riesgos y evita decisiones impulsivas cuando la tasa de cambio sube de manera abrupta. Si 2026 mantiene el comportamiento proyectado, contar con alternativas para mover o proteger recursos en distintas monedas será cada vez más relevante.

Por qué es importante ahorrar dólares

Al mismo tiempo, esto pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la educación financiera y de acercar herramientas que permitan a más personas operar en diferentes divisas. Lo que antes parecía exclusivo de grandes inversionistas hoy empieza a convertirse en una opción habitual en la planeación financiera.

En este punto es donde cobran fuerza las soluciones digitales que facilitan el acceso al dólar. Plataformas fintech, como Littio, han incorporado productos que permiten mantener saldos digitales en esta moneda e incluso acceder a recompensas de hasta 12 % efectivo anual por periodos de 90 días, sin montos mínimos ni compromisos de permanencia. Este tipo de herramientas buscan que ahorrar en dólares sea más sencillo y accesible para el público general.

En un año que se anticipa más incierto, la conversación ya no pasa solo por cuánto subirá o bajará la divisa, sino por cómo prepararse para enfrentar esos movimientos sin que el bolsillo sufra sobresaltos. Y en esa ruta, la diversificación y el uso responsable de herramientas financieras juegan un papel clave para quienes buscan proteger su patrimonio en 2026.

