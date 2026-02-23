Acceder a financiación es uno de los principales retos para quienes quieren emprender en Colombia. Sin embargo, el sistema financiero ofrece múltiples líneas de crédito para negocios, con montos que varían según el perfil del solicitante, el tamaño de la empresa y la capacidad de pago. Estas son algunas de las opciones disponibles en 2026.

Montos que prestan los bancos para negocios

Bancolombia: esta entidad cuenta con líneas de microcrédito para emprendedores y pequeñas empresas, con montos que pueden iniciar desde cifras bajas para negocios informales y crecer progresivamente conforme el cliente demuestra historial de pago. Según la información oficial, el crédito puede financiar capital de trabajo, compra de maquinaria o adecuaciones, con plazos flexibles dependiendo del proyecto.

Banco de Bogotá: el banco ofrece créditos para microempresas dirigidos a negocios con ventas anuales limitadas o en etapa inicial. Los montos dependen del análisis financiero del cliente y del propósito del crédito, pudiendo cubrir necesidades como inventarios, compra de equipos o expansión del negocio.

Banco Mundo Mujer: especializado en microfinanzas, esta entidad otorga créditos productivos a emprendedores y trabajadores independientes, incluso sin historial bancario amplio. Los montos suelen comenzar desde valores pequeños y pueden aumentar con el tiempo, dependiendo del comportamiento de pago y la evolución del negocio.

En este banco hay unos valores aproximados:

Desde $1.000.000 hasta $ 210.108.600

Si es cliente nuevo, le prestamos hasta $ 61.000.000

Tasas y cuotas fijas hasta el final del plazo

¿De qué depende cuánto dinero le prestan?

Expertos financieros coinciden en que el monto aprobado no es igual para todos los solicitantes. Los bancos evalúan principalmente:

Historial crediticio.

Ingresos del negocio o del solicitante.

Capacidad de endeudamiento.

Antigüedad de la actividad económica.

Garantías o codeudores (en algunos casos).

En microcréditos, es común que los primeros préstamos sean bajos y aumenten en renovaciones posteriores.

Opciones adicionales para emprendedores

Además de los bancos tradicionales, existen otras alternativas en Colombia:

Cooperativas financieras.

Fintech de crédito digital.

Programas de gobierno como iNNpulsa o Fondo Emprender (SENA).

Líneas con garantía del Fondo Nacional de Garantías.

Estas opciones pueden facilitar el acceso al crédito cuando no se cumplen todos los requisitos bancarios.

Recomendación antes de solicitar un crédito

Antes de endeudarse, los especialistas recomiendan:

Calcular si el negocio generará ingresos suficientes para pagar las cuotas.

Comparar tasas de interés y costos.

Revisar seguros y comisiones incluidas.

Simular el crédito en las páginas oficiales de cada banco.

En Colombia, los montos para emprender pueden ir desde pocos millones de pesos hasta cifras superiores, pero el valor final dependerá del perfil financiero del solicitante y la viabilidad del negocio.

