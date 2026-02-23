El negocio de las tiendas de conveniencia en Colombia vive uno de sus momentos más competitivos. En los últimos años, el crecimiento de estos formatos —junto con el auge de los supermercados ‘hard discount’— ha sido fuerte, con cadenas que ya superan los 2.000 establecimientos en el país.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Aviso sobre D1, Ara e Ísimo por movimiento de tiendas en Colombia para 2026; hasta Oxxo está metido)

En medio de ese panorama, Luis Fernando Novoa y sus socios decidieron lanzar Refrezko, una nueva cadena que busca abrirse espacio y competir directamente con jugadores consolidados como Oxxo. La apuesta no es menor: quieren consolidarse en la región centro del país y llegar a 70 tiendas en el mediano plazo.

Actualmente, Refrezko opera con dos tiendas, pero el objetivo es acelerar el crecimiento. Según explicó Novoa en el diario La República, para 2026 tienen previsto abrir cinco nuevos puntos. “Tenemos programado abrir cinco tiendas más en 2026. Estas aperturas se realizarán en zonas diferentes a las que ya hemos probado, con el fin de evaluar y ajustar nuestro modelo de negocio antes de iniciar una expansión más amplia”, señaló.

Lee También

Según detalló, su plan de crecimiento está enfocado en la región centro, incluyendo Bogotá, Chía, Cajicá y sus alrededores, donde proyectamos abrir 70 tiendas en el futuro.

En términos financieros, la compañía asegura que logró cumplir sus proyecciones el año pasado. “En 2025 se cumplieron las metas de ventas. El objetivo era alcanzar $ 4.000 millones con las dos tiendas que operan, y se logró superar ligeramente el presupuesto previsto”, explicó Novoa.

Actualmente, una de las tiendas ya entrega utilidad y la otra está cerca del punto de equilibrio. Estas primeras unidades, además, han servido como laboratorio para ajustar procesos antes de la expansión.

Lee También

La clave para competir con Oxxo

La estrategia diferencial frente a Oxxo está en la oferta gastronómica. Según Novoa, el modelo tradicional de estas cadenas limita la calidad de los productos. “Oxxo tiene una sección de comidas muy limitada. Generalmente, los productos ya vienen elaborados, y ellos solo realizan el proceso final de calentarlos y entregarlos al cliente rápidamente”, afirmó en el citado medio.

Refrezko, en cambio, busca posicionarse como una tienda de conveniencia con una propuesta de comida más robusta y fresca.

La cadena asegura que, mediante tecnología y procesos internos, ha logrado mejorar la calidad de productos básicos como empanadas, pasteles de pollo y palitos de queso, en alianza con empresas colombianas.

Además, ampliaron la oferta con sodas italianas, granizados de licor y helados. “La gran ventaja es que realmente se pueden armar al momento, pero es comida de verdad; por eso nuestro producto estrella es el ‘snackloco’. Estamos entregando carne y pollo de verdad a la gente, lo que hace que nuestra sección de comida sea superior a la de Oxxo y, al mismo tiempo, le ahorra tiempo al consumidor”, aseguró Novoa en el periódico.

Refrezko abrirá nuevas tiendas en Colombia

Uno de los elementos llamativos del plan es el modelo de financiación. Las primeras cinco tiendas de 2026 se abrirán con recursos propios, pero a partir de 2027 la estrategia cambiará.

La expansión se hará bajo un esquema de inversión privada abierta, en el que cualquier persona podrá participar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.