Las tiendas de barrio, uno de los pilares tradicionales del comercio en Colombia, están enfrentando una transformación que podría redefinir su papel en la economía. Un estudio de Servipunto reveló que cada vez menos personas visitan estos establecimientos, aunque el dinero que gastan en cada compra ha aumentado ligeramente, lo que refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Frisby España anunció nueva jugada para abrir restaurantes y lanzó agresivo mensaje: “Fracaso”)

De acuerdo con la investigación, la frecuencia de visitas a tiendas de barrio cayó un 7,1 %, mientras que el valor total de las ventas creció apenas un 1,4 %, detalla Semana. Aunque este último dato podría parecer positivo, el análisis advierte que no representa una mejora real en el desempeño de estos negocios.

Según lo citado por el diario El País, este incremento en el valor de las compras no responde a un crecimiento saludable, sino a una necesidad de los consumidores de gastar más en menos visitas, impulsados por factores como la inflación y la reorganización de sus hábitos de compra.

Lee También

El estudio evidencia que cada vez más colombianos están optando por planificar sus compras en supermercados de cadena y tiendas de descuento, donde encuentran promociones, precios más bajos y una mayor variedad de productos.

Esto ha cambiado el rol de las tiendas de barrio, que tradicionalmente eran el primer lugar al que acudían los consumidores para abastecerse. Ahora, muchos clientes llegan a estos establecimientos solo para comprar productos puntuales o resolver necesidades inmediatas.

¿Qué está pasando con las tiendas de barrio en Colombia?

Juan Pablo Muñoz, líder de Data Analytics de Servipunto, explicó que este fenómeno refleja una transformación estructural en el comportamiento del consumidor. “Estamos ante una migración de lealtad estructural. El consumidor ya llega a la tienda de la esquina con el mercado comprado; llega con la bolsa de las tiendas de descuento o de bajo costo y solo entra por lo que olvidó o por el formato mínimo que le permite llegar al día siguiente”, señaló.

Uno de los factores clave detrás de esta transformación es el crecimiento acelerado de las tiendas de “descuento duro”, que han ganado terreno en prácticamente todos los barrios del país.

Este modelo de negocio se basa en reducir costos operativos mediante estrategias como:

Infraestructura más sencilla.



Menor número de empleados.



Personal con múltiples funciones.



Oferta limitada de productos, pero a precios más bajos.

Gracias a estas características, estas tiendas pueden ofrecer precios competitivos que resultan atractivos para los consumidores, especialmente en un contexto económico desafiante.

Como consecuencia, muchas familias prefieren hacer sus compras principales en estos establecimientos y dejar las tiendas de barrio solo para compras ocasionales.

Lee También

El estudio de Servipunto advierte que las tiendas tradicionales están siendo relegadas a lo que se conoce como el consumo de “desvare”, es decir, compras pequeñas e imprevistas que se hacen cuando falta un producto específico.

Esto reduce el volumen total de ventas y afecta la estabilidad financiera de los tenderos, que dependen de la frecuencia de clientes para sostener sus negocios.

Así, el estudio deja claro que las tiendas de barrio no han desaparecido, pero sí están atravesando una etapa de transformación que definirá su futuro en los próximos años, en medio de un mercado cada vez más competitivo y cambiante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.