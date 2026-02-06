Frisby España anunció que pasó de la defensa al ataque en el pleito que mantiene con la cadena colombiana, luego de la medida cautelar que en noviembre de 2025 le ordenó suspender el uso del nombre mientras avanza el proceso judicial.

A través de un comunicado fechado el 6 de febrero, la compañía europea confirmó que ya presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, con el que busca revertir la decisión inicial del Juzgado de lo Mercantil que la obligó a frenar su operación comercial, apagar su página web y desactivar sus redes sociales.

La empresa sostuvo que la orden judicial fue “sorprendente” y reiteró su confianza en que la instancia superior le permita reactivar su plan de expansión, que incluye la apertura de 12 restaurantes en España. Según Frisby España, el proyecto ya estaba estructurado, financiado y en fase de ejecución cuando se produjo el freno judicial.

Frisby España insiste en operar con nombre de la marca colombiana

El conflicto estalló públicamente el 26 de noviembre de 2025, cuando el Juzgado Mercantil de Alicante le dio una primera victoria a Frisby Colombia. En esa ocasión, el juez consideró que permitir el uso simultáneo de la marca en Europa podía causar un “daño irreparable” a la reputación y a los derechos comerciales de la empresa original, nacida en Pereira.

Por esa razón, se ordenó suspender temporalmente cualquier actividad comercial bajo el nombre Frisby en territorio europeo, una decisión que tuvo efectos inmediatos: la empresa española apagó su sitio web, cerró su cuenta de Instagram y frenó la promoción del restaurante de pollo frito que prometía aterrizar en el mercado español.

Sin embargo, lejos de retroceder, Frisby España decidió escalar el conflicto. En su nuevo pronunciamiento, aseguró haber demostrado ante los tribunales que no existe infracción marcaria ni competencia desleal y que la marca colombiana no tendría la notoriedad suficiente en la Unión Europea como para bloquear su uso.

Uno de los puntos más fuertes del comunicado es el anuncio de una demanda reconvencional contra Frisby Colombia. La empresa europea confirmó que solicitó al juzgado la restitución de lo que califica como “beneficios indebidos” obtenidos por la compañía colombiana, a raíz de la exposición mediática y comercial que causó el conflicto.

El conflicto no se limita a los tribunales. Frisby España recordó que ya presentó sus conclusiones definitivas ante la EUIPO y la OEPM, las dos principales oficinas de propiedad industrial en Europa. “El intento de privarnos de la marca denominativa “Frisby” en Europa está condenado al fracaso”, alegaron.

Según la empresa, solo resta que se cancele definitivamente el registro de marcas en disputa, lo que —a su juicio— dejaría sin sustento jurídico las acciones judiciales en su contra.

