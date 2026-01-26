Así como grandes cadenas como Frisby toman medidas radicales, otros restaurantes que han alcanzado notable reconocimiento dan un paso importante para crecer en Bogotá.

Uno de ellos es Sala de Despecho, que anunció la apertura de su cuarta sede en Colombia, situada en el Parque de la 93 (ver mapa), uno de los epicentros de la vida nocturna bogotana.

La marca, nacida en enero de 2024 en Ciudad de México, ha ganado notoriedad por ofrecer un formato híbrido que combina música, gastronomía y rituales emocionales para quienes buscan convertir la pena en catarsis acompañada.

En apenas dos años, Sala de Despecho ha escalado a nivel internacional, consolidando una red global de espacios donde las letras de despecho se

mezclan con coctelería de autor.

El proyecto en Bogotá contempló una inversión cercana a USD 1 millón, con la generación de 35 empleos directos y alrededor de 25 indirectos, dinamizando así el tejido económico nocturno de la ciudad.

El formato integra aprendizajes de operaciones previas, con mejoras en curaduría musical, flujo de servicio y una oferta gastronómica pensada para amplificar la experiencia emocional del público local.

Por su parte, la apertura de Santa Costilla 81, ubicado en la calle 81 (ver mapa) de Bogotá, marca una etapa renovada, con ambientes que invitan a vivir la experiencia de diferentes maneras. La nueva sede inspira tranquilidad y frescura con su terraza, acompañada de un bar dinámico lleno de aromas y cócteles.

Esta nueva sede incorpora el diseño arquitectónico de Mauricio Torres y la puesta a punto de Fabián Pérez. El lugar permite disfrutar de deportes en pantalla gigante o música en vivo, además de un salón principal con un diseño que hace un maridaje con el menú del establecimiento.

Además de esta nueva apertura, Santa Costilla conserva su sede original en Usaquén, la sede campestre en el campo de golf Briceño 18 y avanza en su proceso de expansión en Mérida (Yucatán), junto con nuevas aperturas en desarrollo.

Cabe recordar que este es uno de los negocios que ha impulsado el icónico locutor William Vinasco, en una importante faceta como empresario que le ha permitido crecer cada vez más en sus diferentes proyectos.

¿Cuáles son los negocios que tiene William Vinasco?

William Vinasco Chamorro, a sus 74 años, se mantiene como uno de los empresarios más dinámicos y exitosos de Colombia, consolidando un ecosistema de negocios que abarca medios de comunicación, gastronomía, bienes raíces y tecnología.

Su activo más reconocido es la Organización Radiópolis, una compañía de medios que agrupa estaciones de radio líderes como Candela Estéreo y Vibra Bogotá.

Bajo su dirección estratégica, estas emisoras han logrado una transición exitosa hacia el entorno digital, integrando plataformas de ‘streaming’ y contenido multimedia que conectan con millones de oyentes.

La solidez de su infraestructura radial le permite no solo liderar en sintonía tradicional, sino también dominar espacios publicitarios clave en el mercado nacional.

En el sector gastronómico, Vinasco ha expandido su presencia con establecimientos de alto perfil que se han convertido en referentes en Bogotá. Su portafolio incluye restaurantes de renombre como Santa Costilla y Vista Corona, donde ha logrado fusionar experiencias culinarias con conceptos de entretenimiento modernos.

Estos negocios no solo destacan por su oferta gastronómica, sino por ubicaciones privilegiadas y una gestión operativa eficiente que maximiza la rentabilidad.

Además, ha incursionado en el desarrollo de complejos comerciales y proyectos de finca raíz, aprovechando su visión para identificar zonas de alta valorización en la capital y sus alrededores, asegurando así una base de activos físicos robusta.

El empresario también ha diversificado su capital hacia el sector de la tecnología y los servicios digitales, invirtiendo en aplicaciones y soluciones de marketing que complementan sus operaciones de medios.

