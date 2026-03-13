Así como hubo un anuncio a nivel nacional para los amantes del huevo, Colpensiones puso la lupa en uno de los trámites que no deben pasarse por alto para evitarse inconvenientes.

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Se trata de la pensión de invalidez, tema sobre el que se refirió en un aviso este martes 10 de marzo que lanzó desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter), para explicar un paso indispensable (con plazo incluido) para evitarse la suspensión de la mesada.

La pensión de invalidez en esa entidad es una prestación económica mensual que se otorga a los afiliados que, por enfermedad o accidente de origen no profesional, pierden su capacidad para trabajar. Este beneficio busca proteger la estabilidad financiera del ciudadano y su familia ante una contingencia de salud permanente.

Para acceder a este derecho en Colombia, es necesario cumplir con los siguientes requisitos fundamentales:

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Pérdida de capacidad laboral: se debe contar con un dictamen médico oficial que certifique una disminución de la capacidad de trabajo igual o superior al 50 %.

Semanas cotizadas: generalmente, se exige haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se estructuró la invalidez.

Origen de la contingencia: la causa debe ser de origen común; si la invalidez es de origen laboral, la responsabilidad recae sobre la ARL y no sobre Colpensiones.

Es importante recordar que esta pensión no es necesariamente vitalicia, ya que está sujeta a revisiones periódicas cada tres años para verificar si persiste el estado de invalidez. En 2026, el monto se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el salario mínimo, garantizando que nunca sea inferior a este último.

¿Cuál es el plazo para la pensión de invalidez en Colombia en Colpensiones?

Colpensiones indicó que cada tres años las personas con pensión de invalidez en Colombia deben llevarse a cabo una revisión, de acuerdo con lo que se explicó en la publicación en cuestión.

La entidad aclaró que este procedimiento se ejecuta para verificar si la calificación correspondiente tiene alguna variación, por lo que ofreció algunas recomendaciones determinantes sobre ese tema:

Mantener actualizados los datos de manera que se pueda llevar a cabo la notificación acerca de la mencionada revisión de estado de invalidez que es parte del proceso.

Cuando se recibe ese aviso, hay un plazo de tres meses para ejecutarlo y de no hacerse es posible que se suspenda la mesada pensional.

Estas revisiones se pueden llevar a cabo en los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC) o a través de la Sede Electrónica.

Esta fue la publicación con el aviso:

Si tienes pensión de invalidez y recibiste un mensaje de Colpensiones, ¡esto es para ti! ⚠️​ Tienes 3 meses para realizar la renovación de tu estado de invalidez y evitar la suspensión de tu mesada pensional.​ 🔗 Directo aquí: https://t.co/TfiJJohxDP​ #MartesDeNoticias #pensión pic.twitter.com/5YlarGMCvj — Colpensiones (@Colpensiones) March 11, 2026

¿Cómo revisar la pensión de invalidez en Colpensiones desde la Sede electrónica?

La gestión de la pensión de invalidez en Colombia requiere de un seguimiento riguroso para garantizar la continuidad de este beneficio económico. En Colpensiones, el proceso de revisión del estado de invalidez es obligatorio y se debe realizar periódicamente, generalmente cada tres años, para verificar si la pérdida de capacidad laboral del pensionado ha tenido variaciones.

Llevar a cabo este trámite de forma virtual a través de la Sede Electrónica es una opción ágil que evita desplazamientos. Para llevar a cabo la revisión de manera exitosa, se deben seguir estos pasos fundamentales:

Registro y acceso: ingresar al portal oficial de la Sede Electrónica de Colpensiones con el usuario y contraseña. Si no se tiene cuenta, se debe registrar validando la identidad con preguntas de seguridad. Actualización de datos: antes de iniciar, asegurarse de que la información de contacto (correo y teléfono) sea correcta. Colpensiones utiliza estos datos para enviarle citaciones de medicina laboral. Consulta de citación: verificar en el módulo de ‘Mis transacciones’ o ‘Medicina Laboral’ si ya se tiene una notificación para la revisión periódica. La entidad suele notificar con antelación el requerimiento. Carga de documentos: a través del ‘Radicador Web’ en la sección de ‘Recepción Documentos Medicina Laboral’, se puede subir la historia clínica actualizada, exámenes diagnósticos recientes y certificaciones médicas que soporten el estado de salud actual. Seguimiento del trámite: utilizar la opción ‘Estado de tu solicitud’ ingresando el número de radicado para conocer el avance de la valoración por parte de la junta de calificación.

Es vital cumplir con los plazos estipulados en la notificación (generalmente tres meses) para evitar la suspensión del pago de la mesada pensional. La normativa colombiana busca que el sistema de seguridad social sea transparente y que los recursos lleguen a quienes efectivamente mantienen una condición de invalidez superior al 50%.

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