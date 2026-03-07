Miles de afiliados al sistema pensional en Colombia analizan la posibilidad de trasladarse al régimen público administrado por Colpensiones antes del plazo máximo fijado para el 16 de julio de 2026. El cambio implica diligenciar un formulario oficial que permite pasar del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), manejado por fondos privados, al Régimen de Prima Media (RPM), que administra la entidad estatal.

Cabe mencionar que Colpensiones es la entidad pública encargada de gestionar el régimen pensional estatal en el país y está vinculada al Ministerio de Trabajo. La organización administra el fondo común de pensiones y, con corte a enero, contaba con 2.701.519 afiliados cotizantes activos, cifra que representa cerca del 38 % de la población vinculada al sistema.

Formulario para trasladarse a Colpensiones y requisitos principales

Las personas interesadas en el traslado deben diligenciar el Formulario de Vinculación y Traslado al Régimen de Prima Media. Este documento formaliza el cambio entre regímenes y puede tramitarse en los puntos de atención de la entidad, siempre que el solicitante cumpla las condiciones exigidas por la normativa vigente.

El proceso no está abierto para todos los afiliados. Uno de los requisitos principales es estar a más de diez años de la edad de pensión. Esto significa que el traslado solo es posible para mujeres de hasta 46 años y hombres de hasta 51 años. Además, el afiliado debe haber permanecido al menos cinco años en el fondo privado antes de pedir el cambio.

Otro requisito clave es la llamada Doble Asesoría. Este mecanismo consiste en recibir orientación tanto del fondo privado como de Colpensiones, con el objetivo de conocer las diferencias entre los regímenes y revisar una simulación aproximada de la futura pensión según las condiciones actuales del afiliado.

Paso a paso para llenar el formulario de traslado a Colpensiones

El trámite también puede adelantarse por internet. Para hacerlo, el interesado debe ingresar al portal de Colpensiones, iniciar sesión con su usuario y contraseña y acceder a la sección de trámites. Allí aparece la opción de traslado, donde se diligencia el formulario y se obtiene un número de radicado que sirve para hacer seguimiento al proceso.

Finalmente, entre los documentos exigidos se encuentran el formulario de traslado y el documento de identidad. La entidad también recordó la importancia del sistema pensional público en el país, ya que alrededor de 5,34 billones de pesos se destinan al pago de mesadas, recursos que sostienen a millones de adultos mayores.

