El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una jornada especial de atención para facilitar el acceso a casa propia en Colombia. Bajo el nombre del ‘Trasnochón’, la entidad busca que los ciudadanos que no pueden hacer trámites en horario de oficina reciban asesoría personalizada y avancen en sus procesos de financiación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cuánto puntaje necesito en el Fondo Nacional del Ahorro para vivienda 2026? Así puede mejorarlo)

La entidad habilitó sedes estratégicas en el país para recibir a los ahorradores durante estas tres noches:

Bogotá : calle 12 # 65-11 (Zona Industrial) y calle 44 # 52-06.

: calle 12 # 65-11 (Zona Industrial) y calle 44 # 52-06. Bucaramanga : carrera 19 # 36-03 (sector centro).

: carrera 19 # 36-03 (sector centro). Cali : carrera 56 # 5-80 (avenida Guadalupe).

: carrera 56 # 5-80 (avenida Guadalupe). Medellín: carrera 55 # 42-90 (Plaza de la Libertad, local 203–204).

La jornada se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de marzo. El horario de atención será de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., permitiendo a los interesados gestionar sus solicitudes al finalizar su jornada laboral.

Lee También

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de obtener una financiación de hasta el 100 % para la compra de vivienda única de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP). Esta opción aplica tanto para inmuebles nuevos como usados, eliminando la barrera de la cuota inicial para miles de familias colombianas.

Además de la compra de vivienda, el FNA brindará información detallada sobre los créditos de mejoramiento. Estas líneas están diseñadas para quienes ya tienen casa pero requieren realizar intervenciones de habitabilidad, tales como:

Renovación de pisos o paredes.

Adecuación de cocina o baños.

Cambio de puertas o ventanas.

Ampliaciones del inmueble (con financiación de hasta el 70 %).

Con este tipo de iniciativas, el Fondo Nacional del Ahorro busca dinamizar el sector constructor y ofrecer soluciones financieras que se ajusten a los tiempos y necesidades de los trabajadores colombianos.

¿Qué requisitos pide el FNA para crédito de vivienda?

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mantiene abiertas las opciones para que los colombianos adquieran casa propia en 2026. Para iniciar el proceso de solicitud de un crédito de vivienda, la entidad exige el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y financieros fundamentales.

En primer lugar, el solicitante debe estar afiliado a la entidad, ya sea a través de sus cesantías o mediante un contrato de ahorro voluntario. En ambos casos, se requiere alcanzar un puntaje mínimo: 170 puntos para quienes cotizan cesantías y 400 puntos para quienes optan por el ahorro voluntario.

Además, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: ser mayor de edad.

Historial crediticio: contar con un buen comportamiento en centrales de riesgo.

Documentación laboral: presentar certificación laboral (no mayor a 60 días), desprendibles de pago de los últimos tres meses y declaración de renta o certificado de ingresos.

Documentos del inmueble: radicar la solicitud con el certificado de libertad y tradición, junto a los documentos que identifiquen la propiedad a adquirir.

El trámite permite financiar hasta el 90 % o incluso el 100 % del valor del inmueble, dependiendo del perfil y los subsidios vigentes.

¿Cuánto tiempo se demora el FNA en aprobar un crédito?

Si usted está pensando en solicitar un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), es fundamental que tenga claros los tiempos de espera para evitar contratiempos en su negocio inmobiliario. De acuerdo con las etapas del proceso, la aprobación y el desembolso final pueden tomar, en promedio, entre 60 y 90 días.

Aunque la entidad ha agilizado ciertos trámites, el tiempo total depende de factores externos y de la agilidad del solicitante. Estos son los puntos clave sobre los plazos:

Proceso estándar: para vivienda, el trámite completo suele tardar unos 75 días hábiles.

Factores de retraso: el tiempo puede extenderse dependiendo de la complejidad de la evaluación de la propiedad y la entrega de documentos.

Trámites externos: gran parte de la espera se concentra en la etapa de legalización, que incluye procesos en notarías y oficinas de registro.

Excepción rápida: a diferencia de los créditos hipotecarios, el crédito educativo cuenta con una respuesta mucho más ágil, pudiendo aprobarse en cuestión de horas.

Para asegurar que el proceso no supere los tres meses, se recomienda tener toda la documentación al día y realizar el seguimiento constante a los trámites notariales.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.