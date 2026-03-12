Por un lado, el Centro Comercial Andino anunció la apertura de una tienda Michael Kors bajo el formato Lifestyle, tras una inversión de 50.000 millones de pesos destinada a fortalecer su portafolio internacional y renovar la experiencia de compra, detalla La República.

Esta incorporación, que incluye productos ready-to-wear, bolsos y relojes, reafirma el posicionamiento de la capital como un destino relevante para el retail de alta gama en América Latina, proyectando además la llegada de otras firmas emblemáticas como Polo Ralph Lauren en los próximos meses para ampliar su oferta global, añade ese medio.

De manera simultánea, el Centro Comercial Portal de la 80 inauguró una electrolinera en su sótano para vehículos eléctricos e híbridos, buscando incentivar el transporte ecológico en la ciudad, resalta ese diario.

Con el fin de reducir la ansiedad por autonomía y mejorar la calidad del aire, el complejo ofrecerá el servicio de carga de manera gratuita hasta el mes de mayo.

Esta iniciativa responde al crecimiento del parque automotor eléctrico en el país y forma parte de un compromiso con la transición energética, facilitando espacios de carga accesibles que contribuyen directamente a la sostenibilidad urbana y al cumplimiento de metas ambientales nacionales.

Por qué es bueno que haya más centros comerciales en Bogotá

Que haya más centros comerciales en Bogotá puede ser positivo para la ciudad por varias razones económicas y sociales. Primero, generan empleo. Cada nuevo centro comercial crea puestos de trabajo directos en tiendas, restaurantes, seguridad, limpieza y administración. Además, también produce empleos indirectos en transporte, logística y proveedores. Esto ayuda a dinamizar la economía local y a reducir el desempleo.

Segundo, impulsan el comercio y el consumo. Los centros comerciales concentran muchas tiendas y servicios en un solo lugar, lo que atrae a miles de visitantes. Ese flujo de personas aumenta las ventas de las marcas y también beneficia a negocios cercanos como hoteles, restaurantes y transporte.

Tercero, atraen inversión y desarrollo urbano. Cuando se construye un centro comercial, normalmente se desarrollan nuevas vías, vivienda, oficinas y servicios alrededor.

Esto puede aumentar el valor de las propiedades y transformar zonas de la ciudad en nuevos polos económicos. Cuarto, ofrecen espacios de entretenimiento y encuentro social. Hoy los centros comerciales no solo son lugares para comprar, sino también para ir al cine, comer, asistir a eventos o reunirse con amigos y familia.

También mejora la calidad de vida urbana. En resumen, más centros comerciales pueden ayudar a fortalecer la economía, generar empleo y ofrecer nuevos espacios de ocio y servicios para los ciudadanos.

