El Icetex anunció que amplió los plazos para solicitar y renovar créditos educativos durante el primer semestre de 2026. La medida busca que más estudiantes en Colombia puedan acceder a financiación para iniciar o continuar sus estudios superiores.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la entidad, la ampliación permitirá que quienes aún no han terminado su proceso de solicitud o renovación tengan más tiempo para completar los trámites.

De esta forma, se busca facilitar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior, especialmente de aquellos que necesitan apoyo económico para cubrir los costos de sus programas académicos.

Con el nuevo calendario, las solicitudes para nuevos créditos educativos podrán hacerse entre el 13 y el 20 de marzo de 2026, dependiendo de la línea de financiación disponible.

Lee También

Por su parte, los estudiantes que ya cuentan con un crédito del Icetex podrán renovar su financiación hasta el 10 de abril de 2026.

Además, quienes no alcancen a realizar el trámite dentro del plazo ordinario tendrán una oportunidad adicional mediante una renovación extemporánea, que estará habilitada hasta el 24 de abril.

Los créditos están dirigidos a estudiantes de programas de pregrado y posgrado en instituciones de educación superior.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, explicó que la ampliación también permitirá abrir nuevas solicitudes para que alrededor de 1.500 estudiantes adicionales puedan postularse y obtener financiación para sus estudios en el país.

Qué es el Icetex y cómo funciona en Colombia

El Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) es una entidad del Estado colombiano que ofrece créditos educativos para ayudar a estudiantes a pagar sus estudios superiores.

Su objetivo principal es facilitar el acceso a la educación para jóvenes que no tienen los recursos económicos suficientes para cubrir el costo de una universidad o institución técnica.

El funcionamiento del Icetex se basa en un sistema de préstamos. Los estudiantes solicitan un crédito para pagar matrícula, sostenimiento u otros gastos relacionados con su formación académica.

Estos créditos pueden ser para programas de pregrado, posgrado o incluso estudios en el exterior, dependiendo de la línea de financiación disponible. Para acceder al crédito, el estudiante debe cumplir ciertos requisitos, como estar admitido en una institución de educación superior y completar el proceso de solicitud en la plataforma del Icetex.

En algunos casos también se requiere un codeudor o demostrar capacidad de pago futura. Durante el tiempo que el estudiante está estudiando, en muchos casos no debe pagar el crédito completo, sino que empieza a hacerlo cuando se gradúa o termina sus estudios.

Luego debe devolver el dinero en cuotas, con intereses, en un plazo establecido. Además de créditos, el Icetex también administra becas y programas de apoyo educativo financiados por el Gobierno y otras entidades. Esto busca ampliar las oportunidades de educación superior en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.