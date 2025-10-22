El Gobierno de Colombia se encuentra deliberando sobre una posible medida destinada a aliviar la carga financiera de los estudiantes endeudados. Se trata de una partida presupuestaria de 100.000 millones de pesos actualmente suspendida, que estaría dirigida a subsidiar tasas de interés de créditos de Icetex.

La posibilidad surgió durante un debate de control político en el Senado, donde el viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, expuso la opción de movilizar dichos recursos para disminuir las tasas de los créditos vigentes.

Por su parte, Álvaro Urquijo, director de la entidad, explicó que la reducción en los nuevos préstamos para 2025 obedece a la suspensión de los créditos a largo plazo sin subsidio, con el fin de evitar un mayor sobreendeudamiento estudiantil.

“Tenemos un rezago gigante de muchos años, un rezago tecnológico de 15 años. En el Icetex hay procesos que se hacen manuales con el riesgo que eso implica para garantizar los recursos, que son recursos públicos del Ministerio de Hacienda”, indicó Urquijo, según recogió Caracol Radio.

El viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, informó que se tiene previsto la posibilidad de levantar una partida por $100.000 millones, que hoy tiene aplazada en el presupuesto, para efectos de poder subsidiar la tasa de los créditos del ICETEX que están vigentes.

Gobierno Petro asignó recursos para el Icetex para subsidios de sostenimiento

De forma complementaria, el Gobierno Nacional ya asignó recursos al Icetex para otros tipos de apoyo estudiantil, como subsidios de sostenimiento y condonaciones parciales o totales de deuda.

Estas ayudas han beneficiado a miles de estudiantes evaluados según su vulnerabilidad socioeconómica y rendimiento académico. Se giraron 230.529 millones de pesos para apoyos estudiantiles, entre los que se incluyen subsidios de sostenimiento y condonaciones.

Aunque existen recursos vigentes para subsidios de sostenimiento y condonaciones, el subsidio directo para reducir la tasa de interés de los créditos actuales todavía se encuentra en evaluación técnica y presupuestal.

