El Icetex ofrece a miles de jóvenes colombianos apoyo financiero para estudiar en educación superior mediante diversas líneas de crédito educativo, y además complementa estos préstamos con un subsidio de sostenimiento diseñado para ayudar a los estudiantes a cubrir gastos asociados con su vida universitaria.

La ayuda monetaria, de acuerdo con la entidad, benefició a más de 46.000 estudiantes durante el segundo semestre de 2025. Además, en ese mismo periodo, se destinaron más de $117.000 millones de pesos específicamente para este fin.

Por esta razón, los universitarios tenían gran expectativa por el incremento en el valor del apoyo mensual, teniendo en cuenta que el salario mínimo aumentó en un 23.7 % para este año.

¿Cuánto subió el subsidio de sostenimiento del Icetex para 2026?

En este sentido, la vigencia de 2026, el subsidio de sostenimiento está fijado en aproximadamente 1.300.000 pesos por semestre. Esta cifra representa un aumento frente al valor del año anterior, que era equivalente a 1.242.739 pesos por semestre.

La diferencia se traduce en un incremento de alrededor del 4,6 %, respecto al periodo anterior. Este ajuste responde a la actualización que realiza la entidad con base en indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), teniendo en cuenta factores como la inflación y los costos asociados al sostenimiento académico.

Es decir que el beneficio subió $ 57.261, y no $ 308.100 esperado por algunos estudiantes, teniendo en cuenta el porcentaje de incremento salarial. Aun así, el programa es de gran ayuda para los que lo reciben.

¿Qué es el subsidio de sostenimiento?

Se trata de un aporte económico directo que se entrega, por semestre académico, a los estudiantes que tienen un crédito activo con el Icetex bajo ciertos programas.

Este apoyo no está destinado directamente al pago de la matrícula o pensión, sino a aliviar gastos de transporte, alimentación, materiales de estudio y otros costos de manutención que afrontan los estudiantes mientras cursan sus programas.

Según información oficial, este subsidio se gira directamente a la cuenta bancaria registrada por el estudiante una vez se aprueba el crédito y se cumple con los requisitos del programa.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El subsidio de sostenimiento está disponible para estudiantes que:

Están financiando sus estudios con una línea de crédito activa en el ICETEX, como los programas Tú Eliges 0 %, Tú Eliges 25 % con tasa subsidiada, Más colombiano que nunca 10 %, entre otros.

en el ICETEX, como los programas Tú Eliges 0 %, Tú Eliges 25 % con tasa subsidiada, Más colombiano que nunca 10 %, entre otros. Cumplen con requisitos socioeconómicos , usualmente medidos a través de puntajes del Sisbén (grupos A, B o hasta C7), para priorizar a quienes tienen mayores necesidades económicas.

, usualmente medidos a través de puntajes del (grupos A, B o hasta C7), para priorizar a quienes tienen mayores necesidades económicas. Se encuentran estudiando en programas de educación superior reconocidos por el Estado.

La entidad también suele priorizar a estudiantes en situaciones especiales, como personas víctimas del conflicto armado, miembros de comunidades indígenas, quienes pertenecen a Red Unidos o quienes están en procesos de reintegración social, como parte de las políticas para ampliar el acceso a la educación.

¿Por qué es importante el subsidio de sostenimiento del Icetex?

El subsidio de sostenimiento representa un complemento clave al crédito educativo, pues, más allá de cubrir matrículas o pensiones, facilita que los estudiantes puedan dedicarse a sus estudios sin verse obligados a asumir gastos básicos que, de lo contrario, podrían representar una barrera adicional para continuar su formación.

Este tipo de apoyos contribuye a reducir la deserción escolar por motivos financieros y permite que jóvenes de diversos contextos socioeconómicos accedan a la educación superior con mayor equidad.

