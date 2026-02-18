Cuando una entidad financiera transfiere una obligación a una empresa de cobranza, la deuda no desaparece ni cambia en su esencia. En Colombia, lo que ocurre es el traslado del derecho de cobro a un tercero, mientras el deudor mantiene las mismas responsabilidades legales.

El desconocimiento sobre este proceso puede llevar a errores como pagar al acreedor equivocado, aceptar condiciones indebidas o enfrentar riesgos de doble pago.

Esto significa que el contrato original se mantiene intacto: no cambian las condiciones pactadas, los intereses acordados ni las obligaciones principales. Lo único que se modifica es la persona o empresa que puede cobrar la deuda.

¿Es necesario autorizar la venta de una deuda?

La autorización del deudor no es obligatoria para que la cesión tenga validez entre las empresas. Sin embargo, existe un requisito clave: la notificación. De esta manera, el cambio de acreedor solo produce efectos frente al deudor cuando este recibe información formal del traslado o cuando lo acepta expresamente. Si una persona paga al banco original sin conocer la cesión y actúa de buena fe, ese pago puede considerarse válido.

El riesgo de doble pago aparece cuando la obligación se cancela con la entidad equivocada después de recibir notificación del nuevo acreedor. En ese escenario, el pago al banco anterior podría no extinguir la deuda, por lo que el nuevo titular tendría derecho a exigir nuevamente el dinero. Por esta razón, se recomienda confirmar siempre quién posee el derecho de cobro antes de efectuar cualquier consignación.

¿Cómo evitar el doble cobro de una deuda?

Para reducir riesgos, especialistas aconsejan tomar medidas de verificación:

Solicitar el documento de cesión de la deuda.

de la deuda. Confirmar quién figura como acreedor en reportes financieros.

Exigir acuerdos por escrito antes de pagar.

antes de pagar. Verificar canales oficiales de pago.

Estas precauciones permiten comprobar la legitimidad del cobro y proteger las finanzas personales. La empresa que compra la deuda adquiere únicamente el derecho de cobro, no la facultad de modificar el contrato.

Por lo tanto, no puede imponer valores adicionales que no estuvieran contemplados desde el inicio. No obstante, sí pueden aplicarse intereses o costos previamente acordados en el contrato original.

¿Qué derechos tiene una persona cuando venden su deuda?

El deudor conserva derechos importantes:

Recibir información clara sobre el cambio de acreedor.

sobre el cambio de acreedor. Conocer el saldo exacto de la obligación.

No sufrir cobros abusivos o intimidatorios .

. Solicitar soportes que prueben la deuda.

Comprender estas reglas resulta clave para tomar decisiones financieras informadas, evitar conflictos legales y prevenir pagos innecesarios.

