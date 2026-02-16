En medio de los movimientos de la economía en Colombia, los inversionistas del país contarán a partir del 16 de febrero y hasta el 16 de marzo próximo con una nueva opción para invertir desde un millón con protección de capital inicial y que además se enfoca en pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos que se ven subvaloradas frente a las empresas que hacen parte del índice S&P 500, anunció la firma comisionista de bolsa Acciones & Valores en un comunicado.

Se trata del fondo de inversión FIC Estructurado Potencial USA, que ofrece exposición al índice Russell 2000, que integra 2.000 acciones estadounidenses de pequeña y mediana capitalización bursátil, en sectores como: tecnología, salud, financiero, industrial, real estate, energía, materiales, consumo, entre otros.

A diferencia de los índices de gran capitalización, las ‘small caps’ ofrecen una composición diversificada y se distribuyen equilibradamente entre sectores clave que hoy presentan unas valoraciones moderadas.

El fondo se comercializará directamente a través de Acciones y Valores y bajo las plataformas digitales de trii y MPF Invest, ampliando el acceso a productos financieros sofisticados y para cualquier inversionista.

Esta colaboración refuerza un modelo en el que la tradición y el respaldo institucional se integran con innovación tecnológica y visión estratégica, en línea con el propósito de fortalecer la participación de personas naturales en el mercado de capitales.

“El FIC Estructurado Potencial USA representa nuestra visión de seguir acercando oportunidades globales a los inversionistas colombianos, combinando sofisticación financiera con estructuras pensadas para proteger el capital invertido. Es un producto que conecta el contexto macroeconómico internacional con soluciones locales bien estructuradas”, afirmó Santiago Quintero, Gerente Asset Management en Acciones & Valores.

El fondo es de carácter cerrado, con un plazo de 25 meses y está orientado a inversionistas que buscan diversificación internacional con una arquitectura financiera especializada.

Uno de los diferenciales clave del fondo es su estructura de protección de capital en pesos colombianos, lo que permite a los inversionistas participar del desempeño del mercado de acciones ‘small caps’ estadounidense sin exposición directa a la volatilidad del dólar sobre el capital invertido.

¿Qué es una inversión con protección de capital?

Una inversión con protección de capital es un producto financiero diseñado para inversores con un perfil conservador que buscan participar en los rendimientos de los mercados variables sin arriesgar el monto inicialmente invertido.

Este mecanismo garantiza que, al vencimiento del plazo pactado, el ahorrador recibirá de vuelta al menos el cien por ciento de su capital nominal, independientemente de si los activos subyacentes, como acciones o divisas, han sufrido caídas en su precio.

Es una herramienta ideal en este 2026 para quienes desean proteger su patrimonio frente a la volatilidad económica global mientras intentan superar la rentabilidad de los ahorros tradicionales.

El funcionamiento de estos instrumentos se basa generalmente en una estructura dual. La mayor parte del dinero se destina a activos de renta fija de alta seguridad, como bonos del tesoro, que generan los intereses necesarios para completar el capital original al final del periodo.

El porcentaje restante se invierte en derivados financieros u opciones que permiten capturar las ganancias si el mercado sube.

De esta forma, si el mercado financiero tiene un desempeño positivo, el inversor obtiene una ganancia adicional; si el mercado cae, el componente de renta fija asegura que no existan pérdidas sobre el dinero depositado inicialmente por el cliente.

Según los analistas, este tipo de opciones resultan favorables para el inversionista porque el clima de posibles recortes de tasas de interés en Estados Unidos provoca condiciones positivas para las pequeñas y medianas empresas, al reducir sus costos de financiamiento y estimular el dinamismo económico interno.

Además, las estimaciones internacionales apuntan a que las ‘small caps’ podrían liderar el crecimiento de utilidades frente a los principales índices accionarios en los próximos años.

