En un mundo cada vez más digital y accesible, las tarjetas bancarias han evolucionado no solo en términos de seguridad y tecnología, sino también en diseño para promover la inclusión.

Muchas personas se han preguntado por qué algunas tarjetas de crédito, débito o prepago presentan un espacio cortado en uno de sus bordes, ya sea redondo, cuadrado o triangular.

Esta característica no es un error de fabricación ni un detalle estético arbitrario, sino una medida intencional impulsada por Mastercard para facilitar el uso de estas tarjetas a personas ciegas o con baja visión.

Desde su lanzamiento en 2021, la iniciativa conocida como Touch Card ha sido adoptada por bancos en varios países, permitiendo que millones de usuarios identifiquen y orienten sus tarjetas solo mediante el tacto.

La decisión de crear ese tipo de tarjetas surgió en respuesta a un problema creciente: las tarjetas modernas están adoptando diseños planos y minimalistas, eliminando los números y letras en relieve que tradicionalmente ayudaban a las personas con discapacidad visual a identificarlas mediante el tacto.

Sin estos elementos táctiles, seleccionar la tarjeta correcta en una billetera o insertarla adecuadamente en un cajero automático o datáfono se convertía en un desafío diario.

Mastercard colaboró con organizaciones especializadas en discapacidad visual para desarrollar este estándar. Por ejemplo, fue validado y respaldado por el Royal National Institute of Blind People (RNIB) en el Reino Unido y VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired en Estados Unidos.

Estas entidades probaron el diseño para asegurar su efectividad. Además, empresas como IDEMIA, un proveedor de tarjetas inteligentes, participaron en el codesarrollo, incorporando los recortes adaptativos que permiten diferenciar entre tipos de tarjetas.

De esta manera, la Touch Card no solo promueve la independencia, sino que también se integra perfectamente en el ecosistema bancario global.

¿Cuáles son las formas más comunes y su significado?

Por ejemplo, en Mastercard existen los siguientes:

Recorte redondo (semicírculo o circular): generalmente tarjeta de débito.

Recorte cuadrado (o rectangular): generalmente tarjeta de crédito.

Recorte triangular: generalmente tarjeta prepago o de regalo/subscripción especial.

No todos los bancos usan exactamente las mismas formas ni las diferencian siempre, pero el objetivo principal es el mismo: crear un identificador táctil único.

Cómo funcionan los recortes y sus beneficios prácticos

Estas formas no son aleatorias; fueron elegidas por su facilidad de distinción al tacto, permitiendo que los usuarios identifiquen rápidamente la tarjeta correcta sin necesidad de visión.

Más allá de la identificación, los recortes ayudan a orientar la tarjeta correctamente. Por ejemplo, al insertarla en un cajero automático, el usuario puede sentir el recorte para saber si el chip (generalmente en el lado opuesto) está posicionado hacia arriba o hacia la derecha, evitando errores comunes que podrían bloquear la tarjeta o generar frustración.

Esto es particularmente útil en transacciones cotidianas, como pagos en tiendas o retiros de efectivo, donde la velocidad y la precisión importan.

