Binance, el proveedor de infraestructura de ‘blockchain’ y criptomonedas reconocida en el mundo, anuncia la integración de Bre-B, el nuevo sistema interoperable de pagos instantáneos en Colombia, en alianza con proveedores locales regulados.

Con esta actualización, los usuarios de Colombia podrán realizar depósitos y retiros en pesos colombianos de forma inmediata, posicionando a Binance a la vanguardia del gran cambio en el panorama bancario local.

“En Binance, seguimos trabajando para dar respuesta a las necesidades locales de nuestros usuarios. Con esta integración, reafirmamos nuestro compromiso de brindar soluciones financieras innovadoras, seguras y accesibles, que faciliten la adopción de criptomonedas y promuevan una integración fluida con el sistema financiero local”, señaló Daniel Acosta, gerente general de Binance para Latam Norte.

Gracias a la integración de Bre-B, los usuarios podrán enviar y recibir pesos colombianos en tiempo real, sin esperas ni complicaciones, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sólo necesitarán su Llave para conectar su cuenta bancaria y comenzar a usar Bre-B de manera rápida y sencilla, sin trámites engorrosos.

Con Bre-B, el dinero está siempre disponible: sin importar que los bancos cambien sus métodos, los usuarios mantienen el control total y el acceso inmediato a sus fondos, gracias a la colaboración de Bre-B con las principales entidades financieras de Colombia que habilita un servicio confiable y seguro. Gracias a la integración de Bre-B, los usuarios de Binance también podrán disfrutar de tarifas competitivas que permiten que su dinero rinda más.

Se recomienda verificar con cada banco local, ya que algunas instituciones pueden aplicar cargos propios por transferencias Bre-B.

¿Cómo utilizar Bre-B en Binance?

Estos son los pasos para acceder a Bre-B en Binance a través de la app:

Se debe seleccionar la opción ‘Agregar fondos’ y luego elegir COP como moneda. De ahí, seleccionar Depositar COP. En la nueva ventana, seleccionar ‘Transferencia Bancaria (Bre-B)’ y Continuar. Finalmente, definir el monto a depositar en COP y presionar continuar. Hecho esto, ya se tienes la llave, la cual se debe copiar y luego desde la cuenta de banco, transferir pegando esta llave en las opciones de transferencia vía Bre-B.

En el sitio web de Binance, estas son las instrucciones:

Dar clic en ‘Depósito’ en la barra de navegación superior. Elegir COP y seleccionar ‘Depositar COP’. Finalmente seleccionar ‘Transferencia Bancaria (Bre-B)’.

